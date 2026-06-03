La misión de retener el talento joven STEAM: "Son más impacientes y valoran el sentimiento de pertenencia"

Cambiar el mundo es un camino que viene del pasado, vive el presente y se prepara para el futuro. Por eso hay que incentivar vocaciones, educar y formar y fomentar perfiles de liderazgo que impulsen nuevas iniciativas y que revolucionen el panorama actual.

En este contexto, el foro 'Talento STEAM', impulsado por EL ESPAÑOL, Magas y Disruptores, ha acogido la mesa redonda 'Del aula al liderazgo: empresas, startups y el reto de retener el talento', moderada por Mercedes Wullich, creadora y presidenta de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'.

Nadie mejor que ella, que es un referente en sí misma, para ser conductora de una charla en la que han participado un grupo de profesionales femeninas realmente inspiradoras.

Ellas son Patricia Aymá Maldonado, biotecnóloga, cofundadora, presidenta y CTO de Benviro y Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026 y Virginia Sánchez, manager de Atracción y Adquisición de Talento de Leroy Merlin España.

Completan el grupo, Teresa Pueyo, CEO y fundadora de Superlativa; Andy Aguilar, CEO de Legit.Health e Itzal Arbide, CEO de Bolboreta Innova Group..

La velocidad con la que todo sucede en la actualidad, nos deja a veces poco espacio para pensar en cómo acompañamos a una generación joven que llega al mundo laboral más preparada con mayor exigencia, pero con expectativas diferentes. Y eso, como apunta Wullich, "es un reto para quien lidere las iniciativas".

Porque el talento sabe bien lo que quiere y deben percibir el valor de la empresa para quedarse. ¿Y qué debe hacer esta? Guiarles en su evolución y generar valor, que no tiene que ver exclusivamente con el dinero.

Virginia Sánchez, de Leroy Merlin, considera clave "generar encuentros de tú a tú con distintos perfiles" y recuerda la necesidad de "·tener las humanidades dentro de la tecnología".

Andy Aguilar destaca que la capacidad de aprendizaje de las nuevas generaciones es clave, acompañada siempre de una buena actitud. Por parte de los que dirigen, la capacidad de comunicar bien el objetivo y el propósito y convertirlos en parte de ello.

¿Qué espera el talento joven de la empresa en que entra a trabajar y qué sucede cuando entra? Esta es la cuestión que plantea Mercedes Wullich a Itzal Arbide.

Itzal Arbide, CEO de Bolboreta Innova Group.. David Morales

Ella destaca que es importante que haya cierta coherencia entre las expectativas y lo que vayan a encontrar. El problema es "son más impacientes que las generaciones anteriores" en cuanto a su crecimiento y evolución. Tienen prisa por avanzar, por llegar más lejos.

Y vuelve a estar presente la necesidad de que estos jóvenes se adapten y tengan "la capacidad de reaprender y pivotar, porque el talento en una empresa no es individual, sino que se acompaña de distintos perfiles para llegar a soluciones mucho más humanas".

Teresa Pueyo cree que el primer error que se comete al intentar fidelizar el talento "es la compensación... Les hablas de mayor sueldo y ellos quieren más días de vacaciones... Lo que valoran es el sentimiento de pertenencia y el impacto real de la empresa.

Eso requiere mucha implicación por parte del líder "para generar emociones en ellos y retenerlos aun cuando haya momentos en los que las cosas no vayan tan bien·".

Mesa redonda. Del aula al liderazgo: empresas, ‘startups’ y el reto de retener el talento

Y, precisamente por ser impacientes, como destaca la biotecnóloga, también deben aprender a manejar la frustración en trabajos de largo recorrido como el suyo en laboratorio donde las cosas cambian constantemente.

"El sueldo, las vacaciones, el horario... todo eso está establecido, pero controlar esos sentimientos es más difícil. Tenemos el reto de que vean el valor diferencial de estar ahí", dice Aymà.

La palabra liderazgo tiene que salir irremediablemente, porque todas las mujeres sentadas a esta mesa lo son y, sin duda, inspiran a muchas otras.

Pero... ¿depende del género? La CEO de Legit.Health responde: "Una mujer busca más la conexión humana que los hombres, Cada manager debe tener en cuenta las necesidades del equipo. Liderar personas es el reto más difícil que he tenido, no la tecnología".

Todas las ponentes y la moderadora durante la mesa redonda. David Morales

"El talento se queda si es parte de lo que se está haciendo. El acompañamiento y no delegar tareas es importante en la forma de ejercer el liderazgo", añade.

Para la CEO de Bolboreta Innova Group: "Se ha probado el valor de tener equipos diversos. El reto está en entender las motivaciones reales de cada persona, no necesariamente por la edad, y saber qué es lo que les va a hacer dar lo mejor de sí mismos y acompañarles en el proceso".

Las nuevas tecnologías no quedan fuera del encuentro. Virginia Sánchez lo tiene claro: "Le pido a la nueva generación que adopte la IA con ilusión y no con miedo para adaptarla conjuntamente".