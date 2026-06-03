Helena Torras (PaoCapital): "Necesitamos más mujeres inversoras"

El sector del emprendimiento y de la inversión ha avanzado mucho en los últimos años en cuanto a paridad de género, pero queda aún mucho por recorrer. Y ese camino pasa por ser conscientes de nuestros sesgos y cambiarlos progresivamente.

Así lo cree Helena Torras, consejera independiente, inversora y managing partner de PaoCapital. Y así lo ha afirmado este 3 de junio en el panel ‘Invertir con perspectiva: `por qué ayudar a mujeres fundadoras no es filantropía, es rentabilidad’ en el marco de la jornada ‘Talento STEAM para cambiar el mundo’.

Durante la conversación, conducida por la redactora jefa de DISRUPTORES Noelia Hernández, la directiva ha recordado que cuando empezó en este mundo, allá por 2009, era la “única mujer de la sala”. Desde entonces, parte de su labor ha sido incentivar su incorporación hasta llegar a un punto en el que ya hay muchas emprendedoras e inversoras, aunque en ninguno de los dos casos se ha llegado al 50%. “Soy optimista, pero aún falta invertir más dinero en mujeres y dar más visibilidad a sus proyectos”.

Helena Torras, consejera independiente y managing partner de PaoCapital

Ella misma, como inversora, se dio cuenta de que albergaba los mismos sesgos y que hacía distintas preguntas dependiendo de si el líder de una startup era hombre o mujer. “Cambié mi percepción”.

Y, en este sentido, ha proseguido, hay algunos hombres que se han dado cuenta y otros que todavía no. “En las fases iniciales se valora a la persona, y es muy humano apostar por lo que nos resulta familiar. Si hay más hombres inversores daremos más a los emprendedores”. Por ello, la receta para revertir la dinámica es sencilla: “Necesitamos más mujeres inversoras”.

En su opinión: “Nuestro deber es hacer las preguntas correctas y poner el dinero en el mejor proyecto, independientemente del género, y no dejarnos engañar por sesgos”.

Asimismo, Torras ha incidido en que está totalmente probado que los negocios que tienen al menos una mujer en su equipo fundador cuentan con un 63% más de posibilidades de progresar frente a las que sólo están copados por un género. “Es una cuestión, además, de invertir en diversidad”, ha dicho. “Invertir en mujeres no es filantropía, es negocio”.

Por último, ha querido subrayar que las mujeres solo ‘venden’ una idea si están seguras de que pueden realizarla, mientras que los hombres son, quizás, más aventureros. Pero que la mujer que emprende tiene algo dentro que va más allá de la visión del propio emprendimiento”.

“Tenemos que darle visibilidad a los proyectos de las emprendedoras porque son buenísimos. Si salen en medios todos los vamos a mirar con otros ojos. Es una buena base para que los sesgos vayan cambiando”.

Durante el encuentro se ha contado con la presencia de Eloísa del Pino, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Eugenia Silva, empresaria, modelo y colíder de 'Ellas hablan Código'; y Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela (UCJC); entre otros ponentes.