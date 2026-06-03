Eloísa del Pino, presidenta del CSIC: "Hemos reducido la brecha de género en el avance de las carreras científicas"

La presidenta del CSIC, durante su intervención en 'Talento STEAM para cambiar el mundo'. David Morales

Históricamente, la ciencia ha intentado satisfacer el deseo humano de la curiosidad, de saber cada vez más cómo funciona el mundo que habitamos. Lo que en los mentideros de la industria se ejemplifica bajo el lema de saber por qué el cielo es azul y el césped es verde.

A su vez, esta disciplina no puede dar la espalda a los desafíos sociales que surgen en cada etapa, sobre todo en los últimos años, con una pandemia mundial de por medio, el avance del calentamiento global o la fragilidad de nuestras democracias actuales, entre otros.

Y es en la unión de estos dos pilares donde encontramos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), según ha explicado su presidenta, Eloísa del Pino, durante la jornada ‘Talento STEAM para cambiar el mundo, organizada por EL ESPAÑOL, MAGAS y DISRUPTORES.

Eloisa del Pino, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Además, ha señalado, el organismo trata de cumplir con estas premisas acercando la ciencia a la sociedad. “Somos la casa de todos los ciudadanos”, ha indicado. “Estos problemas descritos no solamente requieren de expertos en ámbitos muy concretos, sino que incorporamos a empresas e instituciones”. En este sentido, el conocimiento del CSIC está abierto casi en su totalidad para que cualquiera lo pueda consultar, y realiza hasta 15.000 actividades de cultura científica por las que llega a todos los rincones del país, también a los municipios menos poblados y a los barrios más desfavorecidos.

En su intervención, la presidenta de la institución desde hace cuatro años ha querido hacer un repaso a la importante trayectoria del CSIC, y ha subrayado su posición como el mayor organismo científico de nuestro país, y de los primeros de Europa, con más de 18.000 trabajadores y enclaves internacionales en Roma, Bruselas y la Antártida.

Eloísa del Pino, durante su intervención. David Morales

Asimismo, cuenta con centros de investigación en todos los territorios nacionales “muy ligados” a su actividad socioeconómica. Como ejemplo, ha destacado el papel que tiene Oviedo en la construcción de su primer ordenador cuántico en el objetivo y en ese rol de descentralización.

“La ciencia actual necesita de grandes infraestructuras y nosotros somos el primer patentador de España y la tercera institución de Europa por producción científica”.

Romper el techo de cristal

Durante su participación, Del Pino ha insistido en el compromiso del CSIC en los planes y políticas que tiene en materia de igualdad de género. De hecho, el 51% de las mujeres ya inician su carrera científica en el organismo frente al 49% de hombres.

Sin embargo, ha reconocido, a medida que avanza la carrera ellas se encuentran con más dificultades: sólo el 27% alcanzan grados mayores en su camino de investigación. Una estadística que se está empezando a revertir; este ha sido el primer año en el que se ha reducido la brecha hasta en cuatro puntos porcentuales. “Hemos empezado a resquebrajar el techo de cristal, y esperamos que esto no sea flor de un día”.

“Las mujeres hacen un trabajo científico que muchas veces está menos reconocido. Trabajamos para revertir la situación. Somos el organismo científico con más políticas de paridad”, ha concluido.

La jornada Talento STEAM para cambiar el mundo, celebrada en la Universidad Camilo José Cela (UCJC), está organizada por EL ESPAÑOL, MAGAS y DISRUPTORES en colaboración con Leroy Merlin, Abertis, AstraZeneca, Bolboreta Innova Group, Eraneos, Ferrovial, Cibervoluntarios.org, Gi Group Holding, Legit.Health, Philip Morris España, Superlativa, Unie Universidad, V-Valley, Universidad Camilo José Cela, Universidad Europea y Women4Cyber.