La universidad pide buenos salarios, oportunidades y condiciones para atraer talento joven a la industria de defensa

Félix Pérez (Universidad Politécnica), Gastón Trelles (Redactor en Invertia) y Gregorio López (Universidad Pontificia Comillas) en la segunda jornada del Observatorio de la Defensa El Español - Invertia Sara Fernández.

Espacio para el debate sobre el acercamiento de las universidades al mercado profesional de la industria de la defensa en la segunda jornada del Observatorio de la Defensa organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

De la mano de Félix Pérez, presidente de la Fundación Círculo y catedrático de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, y Gregorio López, coordinador del Máster en Ciberseguridad de Comillas ICAI (Universidad Pontificia Comillas), se han abordado distintas claves en materia de acercar a los más jóvenes al sector.

"Es una obviedad que en este momento hay un problema de escasez de talento en España y en todos los países", ha señalado Pérez. El catedrático de la UPM ha destacado que el problema se agravará si se intenta conseguir una "autonomía estratégica basada en la soberanía económica".

Conversación a dos. Talento y formación: el capital humano de la Defensa.

En este sentido, el experto en telecomunicaciones hacía hincapié en la "escasez de perfiles específicos" y advertía de la importancia de los mismos en un sector "que genera una tecnología que no es fácil de generar ni de difundir".

Así, Gregorio López ponía el foco en el "valor vocacional" de los bagajes profesionales dentro de la industria de la defensa y pedía no perder el foco en este aspecto. "Hay que ampliar la cantera que quiera hacer esta carrera de manera vocacional y profesional", sostenía.

Además, López ampliaba el problema hacia un escenario global. "Hay un problema de atracción de talento a las carreras STEM. Es muy difícil competir con las grandes tecnológicas, consultoras o clientes finales", apuntaba.

"Hay que hacer un esfuerzo para visibilizar los grandes desarrollos tecnológicos que se han hecho en el mundo militar y que disfrutamos en el mundo civil. Sería interesante visibilizar el acceso a este tipo de carrera, hay estudiantes que no tienen claro cómo se accede o la carrera que pueden desarrollar en este ámbito", señalaba el profesor de Comillas.

Relación con la industria

En cuanto a la relación de las instituciones académicas con los entornos profesionales, Pérez también apuntaba hacia un problema generalizado. "El volumen de actividad en sectores I+D en la universidad es bajo. Hemos mejorado mucho, pero hay un camino por recorrer enorme", sentenciaba.

En este aspecto, aclaraba que los esquemas de promoción interna en las Universidades "están ligados a la productividad científica" y matizaba que "mientras esto sea así va a ser muy complicado que los miembros de la universidad dediquen actividad y esfuerzo a resolver otros problemas como las necesidades tecnológicas del sector de la defensa".

Por su parte, López reconocía el gran abanico de posibilidades de estudios que existen en relación con el sector. "A día de hoy hay 80 másteres en ciberseguridad y más de 60 cursos de Formación Profesional centrados en seguridad", señalaba.

Félix Pérez también ha aprovechado para marcar la importancia de tener profesores bien formados en las materias que están impartiendo. "Para poder enseñar hay que saber", apuntaba.

En este ámbito apelaba de manera directa a la colaboración de las empresas privadas con las Universidades y reconocía que una gran desventaja es que "los conocimientos necesarios no son públicos".

López también abogaba por "hacer los planes de estudio en colaboración con las empresas e incluir profesionales que den clase".

También con relación al entorno profesional, el profesor de Comillas aclaraba que uno de los factores que dificulta la llegada de talento joven a las industrias de defensa española son las condiciones que las compañías ofrecen a los egresados.

"Si nos comparamos con EEUU, el egresado que se quede a trabajar aquí cobra un tercio en relación con el egresado que se vaya a trabajar allí. Estamos por detrás de lo que se ofrece en otros países europeos. Habría que apelar a la vocación de servicio de trabajar por un bien común, y en este sentido hay bastante margen de mejora.", comentaba López.

En este sentido, Pérez hacía una petición directa a las empresas: "Buenos salarios, buenas oportunidades y buenas condiciones", mientras aclaraba que ahora mismo la industria no los ofrece.

En cuanto a iniciativas atractivas, ambos expertos coincidían en la colaboración entre Universidades, empresas y sector Defensa. López ejemplificaba con la creación de cátedras que permitan llevar a cabo proyectos de investigación y a su vez "mejorar la transferencia de conocimiento y aumentar la viabilidad del sector defensa entre el talento joven universitario".

Además, el profesor del Máster de Ciberseguridad de Comillas incidía en "recuperar talento español que está fuera y aprovechar el que ya hay en el sector".

"Sería importante ofrecerles algo que va a marcar la diferencia en los próximos años, que es una formación continua que les permita mantenerse actualizados en una situación como la actual en la que el avance tecnológico no tiene precedente", esclarecía Pérez.

Por último, Félix López pronosticaba un futuro positivo: "Hay soluciones y las encontraremos". El catedrático de la Politécnica hacía alusión a la Administración como personaje "que tiene el poder de cambiar las cosas" y hacía alusión a su participación en un debate entre Universidad y empresas.