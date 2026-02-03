Martínez Muñoz (Comunidad de Madrid): "Convertiremos oportunidades de Defensa en empleo y crecimiento"

Termina el I Observatorio de la Defensa organizado por EL ESPAÑOL-Invertia, un evento que, para una de sus sesiones de clausura, ha contado con la presencia de Jaime Martínez Muñoz, director general de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid.

En conversación con la redactora Irene Pérez Nova, Martínez Muñoz subrayó que la fuerte economía de Madrid "puede aportar muchísimo a este sector".

"Por la coyuntura geopolítica, se está poniendo mucho el foco en la defensa y tiene gran potencial. Tiene beneficios desde los puntos de vista económico y social. Por eso, la huella que tiene esta industria en la Comunidad de Madrid es muy relevante. De hecho, el informe anual de Tedae refrenda que Madrid es la región líder en España en esta industria, con el 40 o 41 por ciento del PIB de Defensa a nivel nacional, es decir, 9.000 millones de euros", afirmó Jaime Martínez Muñoz.

Jaime Martínez Muñoz, director general de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid

Sobre los datos del PIB, el director general de Economía e Industria dijo que el sector de la Defensa "representa un 3% del producto interior bruto de Madrid". "Se trata de una cifra importante y a medio camino con los objetivos que plantea la OTAN a nivel nacional", apuntó.

"Se trata de un sector que da 100.000 empleos de forma directa. De este modo, hay una serie de empresas madrileñas que aportan en materia de diseño, ingeniería o logística. Tenemos en Madrid una economía muy diversificada que puede aportar mucho a este sector", detalló el director general de Economía e Industria de la Comunidad.

Tras ser preguntado por Irene Pérez Nova de los cuarteles del ejército que están en Madrid y cuál es su repercusión económica y social, Jaime Martínez Muñoz afirmó que se trata de "una oportunidad para que Madrid refuerce su presencia como actor en las decisiones que se tomen a nivel estatal".

"En la Comunidad de Madrid tenemos la capacidad de hacer que las oportunidades que hay se materialicen y haya cada vez más empresas con acceso a oportunidades del sector de la defensa"

Pero estas oportunidades no están exentas de dificultades. Pérez Nova preguntó sobre cómo se notan los recientes aranceles por parte de Estados Unidos o la limitación de compra de material israelí. "Cada semana hay un nuevo titular sobre este tema, pero otro de los activos de Madrid es que no hemos detectado un impacto significativo en esta escalada de aranceles", afirmó Martínez Muñoz.

"La Comunidad de Madrid tiene un poder exportador muy grande. Aproximadamente, entre 45.000 y 50.000 millones de euros es la cifra que exporta esta región. Estados Unidos es nuestro sexto mercado, pero, por suerte, en Madrid no dependemos de un mercado concreto o específico y eso nos permite estimar que el impacto va a ser poco significativo", concretó el director general de Economía e Industria de la Comunidad.

Durante su intervención, Martínez Muñoz contó que, ahora, se está teniendo especial cuidado con "muchos productos que vienen de China": "Debemos garantizar que cumplan los requisitos esenciales a nivel de calidad. Hablamos de productos de todo tipo, desde el mercado minorista hasta el mercado industrial como ascensores o equipos eléctricos".

"Los productos que no reúnen los mínimos de calidad establecidos suponen un peligro de seguridad y en estos días hemos lamentado algunos incidentes, por lo que debemos ser cautos", afirmó.

Pérez Nova preguntó después a Martínez Muñoz sobre el nuevo Nodo de Industria e Innovación en Defensa y Seguridad y cómo está funcionando: "Lo hemos querido ejecutar con mucho cuidado. No se trata de una moda. Hemos preguntado a las asociaciones nacionales y regionales de defensa y también a nuestro tejido industrial".

"La Comunidad de Madrid tiene muy claro cuáles son sus competencias, que son las de industria. Este nodo es una mesa de trabajo permanente en la que queremos conectar a grandes y pequeñas empresas para que identifiquen proveedores de nicho para facilitar la subcontratación. Las empresas de defensa tienen ahora problema en encontrar talento especializado, por eso, la Comunidad de Madrid puede poner a su disposición la formación de perfiles e identificación de candidatos", contó Martínez Muñoz.

A continuación, Irene Pérez preguntó al director general de Economía e Industria sobre la estrategia de drones de Madrid y cómo se prevé que se aplique en el día a día, a lo que Martínez Muñoz respondió que es "otra pieza que se va a presentar".

"No discriminamos entre uso civil o militar. Madrid es la segunda región de España con mayor número de operadores y es la región que lidera la formación de pilotos de drones. Tenemos una barrera importante que es la reguladora, por eso, tratamos de fomentar que haya zonas de vuelos flexibles a pesar de que seamos una región densamente poblada con el aeropuerto de Barajas. De momento, está habiendo una buena colaboración para favorecer estos vuelos", explicó el director general de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid.

¿Y cuándo se pondrá en marcha esta estrategia? "Está integrada dentro del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid dentro del periodo 2026/2030. La estrategia está a punto de presentarse y esperemos que funcione, ya que así tendrá progresión en el futuro".

"El sector de la defensa, junto con otros como el aeroespacial o el aeronáutico, han sido considerados de alto potencial. Sobre todo, potencial innovador. De hecho, dentro del plan industrial hay varias iniciativas que creo que se deben destacar, como el distrito industrial. Queremos fomentar la especialización de ciertos ecosistemas productivos que afectan a la defensa, por ejemplo, en el distrito norte, en la zona de Tres Cantos, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Queremos consolidar el distrito de biofarma y aeroespacial. Debemos ser capaces de que eso genere la llegada de nuevas empresas que genere y atraiga talento",