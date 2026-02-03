Lorenzana, conselleira de Economía de la Xunta: "La industria de Defensa tiene mucho futuro en Galicia"

María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, está convencida de que Galicia tiene un proyecto muy claro para las empresas de defensa. "Es una industria que tiene futuro. Desde el punto de vista de nuestra seguridad, necesitamos que debemos invertir en autonomía estratégica".

La responsable económica del gobierno autonómico de Alfonso Rueda ha remarcado las capacidades de la comunidad autonóma en la clausura del I Observatorio de la Defensa 'La Defensa, una prioridad nacional', organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

En su charla ha profundizado en la industria de Defensa y la creación de empleo a través de ella. "Hay mucha industria en Galicia. Nos interesa potenciar el crecimiento de las grandes empresas del sector, pero también hacer crecer a las start ups que están, por ejemplo, dedicadas a los drones".

María Jesús Lorenzana Somoza, conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia

Contar con una industria potente de defensa, para Galicia, es una gran oportunidad y un reto. Aunque, a su juicio, la sociedad no es todavía consciente de la relación entre seguridad y bienestar económico: "Ni siquiera creo que sean conscientes de la relación entre el desarrollo de cualquier industria y el bienestar. Es el primer trabajo que tenemos los gobiernos autonómicos".

Para la conselleira, al hablar de industria de Defensa y Seguridad, aparte del "empleo de calidad" que genera, "está claro que Galicia tenemos que avanzar en nuestra soberanía tecnológica y en nuestra seguridad y defensa si queremos seguir siendo quienes somos".

Crecimiento del 59%

"Tenemos una doble base para acometer una estrategia de defensa en la comunidad. Tenemos industria naval y de automoción muy fuerte, con Urovesa y Navantia, líderes en sus sectores", señala. Actualmente, señala, se está indagando en las capacidades de las aeronaves no tripuladas para utilizarlas en el ámbito de seguridad de la región.

Entre 2015 y 2022 la industria aeroespacial ha crecido en Galicia un 59%. Ya genera más de 4.200 puestos de trabajo. "La estrategia que tenemos se llama seguridad, defensa y aeroespacio", señala. "Se puede partir de otros sectores y llegar al ámbito de la defensa y la seguridad".

La responsable económica de Alfonso Rueda ha descrito cómo la actividad de las empresas del sector termina dejando dinero en ese territorio. "No es solo que estén, sino que se trata también de lo que van a dejar. Si le facilitas las cosas, la formación de las personas, si generamos las condiciones de inversión adecuadas, la gran empresa deja mucha riqueza. El tejido hay que ir generándolo poco a poco".