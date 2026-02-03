Los expertos en geopolítica apuntan a la necesidad de una "autonomía plena de Defensa europea" en la situación actual

De izquierda a derecha: Manuel de la Cámara Hermoso, embajador de España y miembro de EuroDefense; Gastón Trelles, redactor de EL ESPAÑOL; Emilio Sáenz-Francés, codirector de la Cátedra de Estudios sobre Autonomía estratégica de la Universidad Pontificia de Comillas y Juan Ángel López Díaz, coronel de Infantería de Marina y miembro de EuroDefense España Sara Fernández

La geopolítica como elemento común y condicionante de todas las decisiones nacionales también ha tenido su espacio dentro de la segunda jornada del I Observatorio de la Defensa de EL ESPAÑOL.

Tras una conversación con el exembajador en EEUU, Javier Rupérez, han tenido la palabra Manuel de la Cámara Hermoso, embajador de España y miembro de EuroDefense, Juan Ángel López Díaz, coronel de Infantería de Marina y miembro de EuroDefense España y Emilio Sáenz-Francés, codirector de la Cátedra de Estudios sobre Autonomía estratégica de la Universidad Pontificia de Comillas.

El tema principal de la conversación ha tratado sobre el segundo periodo de Donald Trump al frente de la Casa Blanca y la complejidad geopolítica que se vive desde que tomó posesión hace poco más de un año.

Mesa redonda. Geopolítica.

Y es que el presidente estadounidense ha propiciado en las últimas semanas algunos movimientos clave. Desde la captura de Maduro en Caracas hasta el importante despliegue militar en los alrededores de Irán y pasando por la intención de anexionarse Groenlandia.

Para Emilio Sáenz-Francés, Trump es tanto un "factor de inestabilidad como un acelerador de los cambios que estamos viviendo".

"Donald Trump es un personaje imprevisible", apunta, y utiliza esta cualidad para mantener expectantes al resto de países, principalmente aquellos que no se encuadran dentro de las grandes potencias.

Para Manuel de la Cámara Hermoso, "el deterioro del orden liberal democrático no viene solamente de Donald Trump". El embajador apunta a otros factores importantes que llevan años sucediéndose como la integración de China en la OMC.

Tras la crisis del 2008 "fruto de la globalización", la invasión rusa de Ucrania "significa la violación más flagrante del Derecho Internacional que se ha producido después de la Segunda Guerra Mundial".

"Trump es la manifestación de un problema, más que el problema en sí mismo", asegura Manuel de la Cámara Hermoso.

"La llegada de Trump ha hecho que Putin tenga la sensación de que, en caso de que ataque Europa, EEUU no va a intervenir", señala en este caso el coronel Juan Ángel López Díaz. "Ha convertido a la UE y a la OTAN en un tigre de papel".

"Deshacer la OTAN sería el mayor trofeo que Putin podría conseguir", afirma el coronel. "Pero Trump también puede ser el catalizador para que la UE pase a ser un actor estratégico".

Otro de los puntos tratados en la intervención de los tres expertos es la capacidad armamentística y de disuasión de Europa y cómo podría emplearse en caso de crisis.

"Más que de autonomía estratégica deberíamos hablar de reequilibrio de responsabilidades", apunta Manuel de la Cámara Hermoso. "EEUU no se va a retirar de la OTAN ni va a prescindir del artículo 5 del tratado".

Los europeos "debemos hacernos responsables de nuestra propia defensa", afirma. "No estamos en condiciones de desprendernos del paraguas nuclear, pero sí en lo convencional".

"Hay que modificar el sistema de planeamiento de la OTAN para que pueda definir esta mayor responsabilidad de los europeos y menos de los americanos".

Esto se traduce en la necesidad de incorporar una serie de capacidades clave como la "inteligencia satelital, capacidades de ataque de largo alcance o mando y control naval". Todas estas tecnologías "debemos tenerlas de forma propia".

"Vamos a dejar de llorar de una vez en la UE y a ponernos las pilas, porque no es tan complicado", apunta el coronel Juan Ángel López Díaz, reflexionando sobre las grandes diferencias entre la inversión en defensa del conjunto de países comparada con Rusia.

Otro punto importante que se ha tratado es el asunto de la anexión del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, un asunto clave en el escenario geopolítico actual para España y la región del norte de África.

El coronel apunta a que tanto en el plano de la soberanía naval como aérea "habrá problemas" si esto ocurre.

"El tema de control aéreo tiene implicaciones más allá, porque se producen ataques con drones de Marruecos desde aeropuertos que eran nuestros y que se supone que siguen estando bajo el control aéreo del FIR de Canarias".