Los expertos coinciden en la necesidad de replantear la defensa europea ante un nuevo contexto internacional

María del Carmen Sánchez Díaz, vicepresidenta primera de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados y Txema Guijarro García, portavoz de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados Sara Fernández

Los miembros de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados debatieron sobre el papel de España y Europa ante el nuevo contexto internacional durante el I Observatorio de la Defensa organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

María del Carmen Sánchez Díaz, vicepresidenta primera de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados ha destacado que "es el momento de situar la seguridad en el centro de la defensa".

"Vengo de Cádiz, no somos nada sin la industria de la defensa, con Navantia y Airbus", ha afirmado. Y ha remarcado que "nuestras Fuerzas Armadas necesitan de los mejores medios que podamos disponer en un mundo totalmente cambiado, con situaciones que requieren la mejor tecnología".

Conversación a dos. Los grandes retos del sector de la Defensa.

La diputada ha señalado que este escenario plantea "un reto importante para las empresas" y ha subrayado que "los diputados nos estamos implicando en la defensa porque las empresas tienen una oportunidad: les estamos diciendo lo que necesitan para situarse a la vanguardia del mercado".

En esta línea, ha insistido en que "España es un aliado sólido de Europa y tenemos que ir conjuntamente con ellos. Yo no creo que España pueda defenderse fuera de la OTAN, porque eso sería mucho más caro y nos quitaría competitividad".

A su juicio, "la visión ha cambiado, también entre la ciudadanía", y valoró positivamente que "las Fuerzas Armadas y el Gobierno lo han hecho muy bien en anunciar un Plan Industrial".

Sobre la financiación de la defensa, la vicepresidenta ha explicado que "me gustaría hablar de inversión debido al retorno que tendrá en nuestro país; hay un retorno importantísimo en empleo, especialmente de jóvenes".

Gasto en defensa

En relación con el compromiso del 2% del PIB, ha asegurado que "nosotros apoyamos muchísimo más que otros países, sin contar la aportación que hace España a la OTAN. Las empresas necesitan confianza y saber que esto va a prolongarse en el tiempo".

Por su parte, Txema Guijarro García, portavoz de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, ha pedido "reflexionar sobre estos nuevos tiempos, porque todo lo que conocíamos en el pasado ha cambiado y está claro que estamos en un nuevo contexto".

En concreto, ha remarcado que "el señor Trump es más un epifenómeno y en algún momento la institución americana que conocemos volverá, porque lleva basculando hacia el Pacífico desde hace años; lo que estamos viendo es la aceleración de un proceso histórico".

Guijarro ha subrayado que "es importante encontrar un nuevo equilibrio de paz, porque creo que ahora mismo la OTAN está muerta". Y ha defendido que "Europa tiene que ganar en autonomía estratégica y debe tener un plan de paz para el continente, porque no puede depender por completo, ni en lo militar ni en lo diplomático, de Estados Unidos".

En este sentido, ha defendido que "la paz en Ucrania tendrá que venir porque Europa se siente con Rusia".

El portavoz ha recordado que "Europa ya gasta mucho más que la Federación Rusa en defensa; los datos del Instituto para la Paz de Estocolmo hablan de 2,6 veces más, una cantidad próxima a la de China".

A su juicio, "el objetivo debe ser construir capacidades conjuntas y, sobre todo, plantear el diálogo y el entendimiento con la Federación Rusa".

Sobre la relación con la OTAN, ha argumentado que "la OTAN se ha salido de nosotros, porque es Estados Unidos quien se está saliendo de Europa. La cuestión es cómo hacemos para tener otra cosa distinta, que no dependa de Estados Unidos".

Guijarro ha lamentado que "ojalá pudiéramos tener pactos de Estado en España. Este país los necesita en sanidad, en educación, en infraestructuras, ojalá también en defensa, pero no estamos en condiciones".

Además, ha abogado por "gastar en función de las prioridades que tenga cada país", si bien reconoció que "lo ideal es vivir con gastos militares muy bajos y con gastos en diplomacia muy eficaces".

En esta línea, Sánchez Díaz coincidió en la necesidad de buscar un equilibrio, pero recordó que "lo ideal sería ese panorama, pero desgraciadamente no lo tenemos. Defender el 2% es una cantidad importante".

Finalmente, ha afirmado que "no nos creemos la importancia que en estos momentos tiene defender la democracia, la soberanía y nuestro estilo de vida. ¿A qué vamos a esperar, a que pase algo para darnos cuenta?".