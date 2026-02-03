Cuca Gamarra propone reformar la ley militar para mejorar las condiciones del personal de las FFAA

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, participa en el I Observatorio de la Defensa organizado por EL ESPAÑOL. Sara Fernández.

Cuca Gamarra ha propuesto una reforma legislativa para mejorar las condiciones profesionales y de vida del personal de las Fuerzas Armadas, más allá del salario, para reforzar su conciliación.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha lanzado esta iniciativa durante su intervención en el I Observatorio de la Defensa, organizado por EL ESPAÑOL.

En concreto, Gamarra ha explicado que el PP quiere revisar la Ley de la Carrera Militar y la Ley de Tropa y Marinería para adaptar el modelo de las Fuerzas Armadas.

El objetivo es mejorar la estabilidad profesional, reconocer el mérito de quienes integran las FFAA y atender a las dificultades derivadas de la movilidad geográfica, "una exigencia inherente a la vida militar".

¿Cómo? Mediante indeminzaciones y políticas de apoyo.

Pero esa reforma "no puede quedarse solo en lo retributivo", ha añadido Gamarra, sino que debe incorporar medidas en materia de "conciliación familiar, escolarización o guarderías o el acceso a la vivienda".

La dirigente popular también ha defendido la necesidad de abordar la política de defensa como "una cuestión estratégica y de Estado y no ideológica", en un contexto internacional marcado por una "elevada incertidumbre".

Por ello, ha reclamado una "estrategia integral de defensa", que sea "transparente" y diseñada "a largo plazo", porque invertir en defensa "no es otra cosa que defender la democracia y una forma de vida".

En este sentido, Gamarra ha advertido que la política de defensa no puede sostenerse sin Presupuestos Generales del Estado. Y ha recordado que en 2026 Sánchez mantiene prorrogados las cuentas de 2022.

"Esta situación absolutamente anómala condiciona qué estrategia tenemos como país y hacia dónde queremos ir", ha señalado.

A su juicio, la ausencia de Presupuestos y de un "rumbo definido" puede hacer que el plan de rearme "se convierta en algo ineficaz y superficial".

Y sobre la transparencia, Gamarra ha denunciado un "déficit importante concocimiento y control" por parte del Congreso y el Senado sobre las decisiones que se están adoptando en materia de defensa y seguridad.

"Estamos hablando de compromisos a medio y largo plazo que van a superar esta legislatura", ha dicho.

"Socio fiable"

Gamarra ha criticado también la falta de coherencia del Gobierno de Sánchez en política exterior, y ha puesto como ejemplo lo ocurrido en la cumbre de La Haya en junio del año pasado.

Ahí, ha recordado Gamarra, se firmaron compromisos entre los miembros de la OTAN y luego Sánchez verbalizó que España no los cumpliría.

"Un país aliado debe ser fiable y cumplir lo que firma", ha reprochado Gamarra. Y ahí ha contrapuesto la posición de Sánchez con la de Alberto Núñez Feijóo, que "lo que dice, lo hace", ha dicho.

Además, "como cuarta economía de la zona euro", España, según Gamarra, debe asumir "un papel protagonista en la defensa del proyecto europeo" y formar parte de los países que lideran las decisiones en "un momento de complejidad internacional".

Y para eso, ha insistido, no basta con tener una economía fuerte, sino que es imprescindible ser "políticamente fiable, predecible y coherente", y estar dispuesto a asumir los compromisos que se adquieren en el marco de la UE y de la OTAN.

Porque hacer lo contrario, es decir, "romper las reglas comunes", en referencia a Sánchez, "penaliza la fiabilidad" de España.