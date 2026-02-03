El conflicto híbrido obliga a una ciberdefensa en constante evolución: "Nos dirigimos a otro tipo de guerra"

De izquierda a derecha: Andrés Escribano, director de Infraestructura Segura y Ciberseguridad en IndraMind (Indra Group); Chema Flores, periodista de EL ESPAÑOL; Eugenia Hernández, directora de la Unidad de Análisis de Inteligencia (UNINT) y CEO de PrimeDefence; y Alfredo Díez Fernández, COO de Cipherbit – Grupo Oesía. Sara Fernández Omicrono

En la segunda jornada del I Observatorio de la Defensa de EL ESPAÑOL se ha celebrado una mesa redonda centrada en “Ciberdefensa y resiliencia nacional”, un ámbito que se ha consolidado como uno de los pilares de la seguridad moderna ante el aumento de las amenazas híbridas y digitales.

La sesión ha contado con la participación de Eugenia Hernández, directora de la Unidad de Análisis de Inteligencia (UNINT) y CEO de PrimeDefence; Alfredo Díez Fernández, COO de Cipherbit – Grupo Oesía; y Andrés Escribano, director de Infraestructura Segura y Ciberseguridad en IndraMind (Indra Group).

Los expertos han debatido sobre cómo la ciberdefensa, teniendo en cuenta los últimos conflictos y la situación actual, se ha convertido en un eje central y no en un elemento técnico. En ese sentido, Eugenia Hernández ha asegurado que "estamos yendo a otro tipo de guerra".

Mesa redonda. Ciberdefensa y resiliencia nacional

Hernández ha señalado que en los últimos 20 años "estamos viendo dos dominios emergentes y consolidados: el ciberespacio y el espacio ultraterrestre. Y dentro de esos dominios, el multidominio es el control de toda esa interacción. Estas tecnologías no son sólo diseñadas para la guerra, son necesarias para entender el momento que vivimos de un entorno de riesgo global en el que EEUU está fragmentando la política global".

La directora de la Unidad de Análisis de Inteligencia (UNINT) ha apuntado durante su intervención que "vamos a un mundo en el que el mundo regido por normas cada vez tiene menos preeminencia y armarse para la guerra significa prepararse para la paz. Y la tecnología, por lo tanto, va a ser medular".

De hecho, Hernández ha destacado que tecnologías como la computación cuántica o, ahora mismo, la inteligencia artificial (IA) "son elementos fundamentales para entender cómo, por ejemplo, los sistemas de mando y control van a necesitar estos esteroides del mundo civil y militar para ser más eficientes."

Andrés Escribano, por su parte, ha resaltado que la "ciberdefensa afecta a los activos digitales y, por tanto, el marco que normalmente manejábamos del concepto de guerra se ha diluido. Estamos en un entorno gris donde el concepto de guerra híbrida es continuo y estamos permanentemente en un entorno de amenaza donde sufrimos ataques en todos nuestros activos digitales a nivel de soberanía nacional".

Una situación que es cada vez más difusa, porque "no sabemos identificar quiénes son los actores que están haciendo este tipo de ataques, que cada vez son más complejos y están enfocados a provocar efectos sobre la infraestructura y sobre la población. Es un concepto de conflicto permanente bajo radar que nos obliga a tener una ciberdefensa complementada con una ciberseguridad dinámica y en evolución permanente".

En la mesa redonda también se han abordado los ciberataques, que no buscan robar o secuestrar datos, sino desestabilizar la confianza en las instituciones democráticas. Alfredo Díez Fernández ha destacado que "Europa vive un momento de tremendo cambio en el que se enfrenta a una disyuntiva vital para su supervivencia" y "existen tres grandes potencias muy desarrolladas tecnológicamente, con unas fuerzas armadas muy potentes, pero que nos llevan una carrera muy por delante en cuanto a tecnología soberana".

Y que España va por detrás de esa tecnología, teniendo que "aprender de lo que nos ha pasado como víctimas, tomar conciencia de las capacidades defensivas y ver cómo tenemos que defendernos en capacidades ofensivas frente a aquellos que están desestabilizando nuestras democracias. España tiene que apostar sobre todo por tecnología nacional, creada y diseñada en España".

Los tres expertos han coincidido en que España cuenta con talento y capacidades tecnológicas suficientes para reforzar su soberanía digital, pero advirtieron que el tiempo juega en contra. Andrés Escribano ha subrayado que la ciberdefensa debe entenderse como una cuestión de soberanía nacional, no solo militar, y que urge una visión estratégica de país que combine inversión, talento y colaboración entre grandes empresas y startups para proteger los activos críticos.

Eugenia Hernández ha apelado al espíritu de superación español, afirmando que aún hay margen para reaccionar si el país se moviliza de forma ágil y coordinada, mientras Alfredo Díez ha alertado de que "vamos tarde" y que el reto depende de la voluntad política y de inversión. Los tres han coincidido en la necesidad de formar y retener talento nacional, integrando desde el ámbito académico hasta la empresa tecnológica.

Por orden: Eugenia Hernández, directora de la Unidad de Análisis de Inteligencia (UNINT) y CEO de PrimeDefence; Chema Flores, periodista de EL ESPAÑOL; Alfredo Díez Fernández, COO de Cipherbit – Grupo Oesía; y Andrés Escribano, director de Infraestructura Segura y Ciberseguridad en IndraMind (Indra Group). Sara Fernández Omicrono

Respecto al futuro, han destacado que la criptografía actual afronta una presión creciente debido al avance combinado de la inteligencia artificial y la computación cuántica, lo que exigirá nuevos estándares de seguridad. Además, han insistido en que el uso ético de la tecnología es esencial.

"Es primordial. La algoritmia ética debe respetar nuestras reglas por las cuales entramos o no en conflicto, respetar lo que nos hace democracias occidentales sabiendo que lo que tenemos enfrente posiblemente no vaya por esa dirección", ha añadido Eugenia Hernández.