"¡Ahora todo el mundo quiere a Vivas de presidente del Gobierno!": lo que no se vio del IV Foro Económico de Ceuta

"Usted tiene ahora un grave problema... ¡Ahora todo el mundo quiere que sea el próximo presidente del Gobierno!".

Con estas palabras, Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL, sorprendió este jueves al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, después de fundirse con él en un caluroso abrazo. Minutos antes había hecho lo mismo Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director del periódico.

La complicidad no terminó ahí. A las puertas del Parador, Sánchez de Lara se refirió a Vivas como un "héroe" y le invitó a pasar primero con un espontáneo "¡Los héroes primero!".

El presidente ceutí, abrumado por los elogios, declinó el ofrecimiento y quiso entrar junto a los responsables del periódico.

Fue una de las escenas más emotivas de la primera jornada del IV Foro Económico Español en Ceuta, organizado por EL ESPAÑOL.

Abrazos, bromas, confidencias y momentos de profunda emoción se sucedieron en un encuentro marcado por la cercanía entre los participantes y el reconocimiento a la resistencia de los caballas.

De izquierda a derecha; Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL; Juan Jesús Vivas Lara, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta; y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL; en la inauguración del IV Foro Económico Español en Ceuta. Rodrigo Mínguez

El foro, cuya primera edición se celebró en 2021 tras la entrada irregular de unos 10.000 inmigrantes en la ciudad autónoma, volvió a reunir a representantes institucionales, empresarios y expertos para analizar los desafíos de Ceuta en uno de los momentos más delicados de su historia reciente

Pedro J., Vivas y el mito de Sísifo

El propio Pedro J. Ramírez quiso trasladar su solidaridad con los ceutíes durante el discurso inaugural.

Para hacerlo, recurrió al mito de Sísifo, reinterpretado por el escritor y filósofo Albert Camus, y estableció un paralelismo con la resistencia de una ciudad que se ha visto obligada a levantarse una y otra vez.

El director de EL ESPAÑOL, en un aplaudido discurso, reconoció la sensación de "desamparo e injusticia permanente" que sufren los caballas, pero recordó que, como sucede en la interpretación de Camus, "Sísifo es feliz luchando por ese destino y se siente en su plenitud humana luchando en defensa de ese destino".

La comparación sirvió para reivindicar la fortaleza de los ceutíes frente a la adversidad.

Tras la crisis migratoria de 2021, recordó, muchos pensaron que "el golpe había sido tan duro que Ceuta no se levantaría".

Sin embargo, la ciudad logró sobreponerse y, a su juicio, volverá a hacerlo: "Ceuta también se levantará".

Ramírez aprovechó su intervención para anunciar la apertura de la primera corresponsalía permanente de EL ESPAÑOL en Ceuta y recordar el compromiso informativo del periódico con la ciudad.

Desde el comienzo de la última entrada masiva, aseguró, "no ha pasado un solo día" sin que el diario haya tenido presencia sobre el terreno, para lo que ha movilizado a algunos de sus mejores reporteros.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL, y Kissy Chandiramani Ramesh, vicepresidenta segunda y consejera de Hacienda, Transformación Económica y Transición Digital de la Ciudad Autónoma de Ceuta; en la inauguración del IV Foro Económico Español en Ceuta. Rodrigo Mínguez

Después llegó el turno de Juan Jesús Vivas, que decidió arrancar su intervención con una buena dosis de humor.

A sus 73 años, confesó que en su "pastillero no cabe un medicamento más", pero que, después de escuchar las palabras de Pedro J., se encontraba mucho mejor y con fuerzas renovadas.

La ocurrencia provocó las primeras carcajadas de la sala. Desde el público, alguien se ofreció incluso a "comprarle uno nuevo si hace falta", desatando las risas de los asistentes.

El tono distendido dio paso a un discurso mucho más severo contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, al que Vivas reprochó no haber estado a la altura de las circunstancias.

"¿Por qué hubo un mes de un parón hasta que se nombró el Mando Único?", preguntó. Y lanzó otra cuestión: "¿Por qué sigue habiendo en Ceuta cerca de 15.000 personas de las que entraron ilegalmente?".

Pero también hubo espacio para la emoción. El presidente ceutí confesó que nunca se había sentido tan motivado como ahora y pronunció una de las frases más personales de su intervención: "Nunca me he sentido alcalde de mi pueblo, hasta ahora".

Vivas aseguró tener "la fortuna de servir y representar a una población, los caballas, que ha demostrado que un caballa nunca se rinde".

Y recordó que los ceutíes son plenamente conscientes de que "estamos defendiendo la libertad y la soberanía de España".

Su intervención concluyó con una petición de respeto para la ciudad y un llamamiento a la solidaridad del resto del país.

Juan Jesús Vivas Lara, presidente de la ciudad autónoma de Ceuta dando un discurso en el IV Foro Económico Español en Ceuta Rodrígo Mínguez EL ESPAÑOL

Los discursos de Pedro J. Ramírez y Juan Jesús Vivas terminaron con los asistentes puestos en pie y una larga ovación.

Entre los corrillos posteriores tampoco faltaron las referencias a la reciente aparición de Vivas en El Hormiguero.

Alguien llegó a definirlo como "toda una estrella", en alusión a la expectación que despertó su entrevista televisiva.

Y es que la popularidad del presidente ceutí ha alcanzado tal dimensión que los vecinos llegaron a congregarse en una plaza de la ciudad para seguir su intervención en el programa a través de una pantalla gigante.

Un foro convertido en "una reunión entre amigos"

El ambiente de complicidad se trasladó también a las mesas redondas, donde se abordaron algunas de las consecuencias más graves de la crisis migratoria: el deterioro de la economía, la seguridad, la educación y los servicios públicos.

Pese a la dureza de los asuntos tratados, las intervenciones estuvieron salpicadas de bromas, gestos de cercanía y muestras de apoyo entre los participantes.

Hasta el punto de que uno de los moderadores llegó a definir el encuentro como "una reunión entre amigos", más que como un foro profesional.

Karim Bulaix García-Valiño, Kissy Chandiramani Ramesh, Arantxa Campos y Lorenzo Amor en una mesa redonda moderada por Jorge Calabrés Rodrígo Mínguez EL ESPAÑOL

En la mesa Ceuta, retos, oportunidades y futuro compartido, la vicepresidenta segunda y consejera de Hacienda, Transformación Económica y Transición Digital, Kissy Chandiramani, y el presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix, junto al resto de participantes de la mesa, pusieron cifras a las consecuencias económicas de la crisis.

Ceuta es, recordaron, una "ciudad de autónomos", cuyos negocios han sufrido pérdidas millonarias desde la entrada masiva.

"No se les puede dar 5.000 euros", señalaron en referencia a las ayudas concedidas a los afectados por la DANA de Valencia, cuando las pérdidas económicas de la ciudad alcanzaban ya 67 millones de euros a fecha del 1 de octubre.

La conclusión compartida por los participantes fue contundente: "Las ayudas que han llegado no son suficientes".

Sin embargo, Chandiramani quiso cerrar su intervención con una anécdota que arrancó sonrisas y permitió introducir una nota de esperanza.

La consejera relató que unos empresarios que dudaban si invertir en Ceuta terminaron decidiéndose a abrir un establecimiento después de la histórica visita de Felipe VI y Letizia a la ciudad.

"Si los Reyes han ido, entonces nosotros también apostamos por ella", le trasladaron los inversores.

Una decisión que, a juicio de Chandiramani, demuestra que la presencia de los monarcas no solo tuvo un enorme valor simbólico, sino que también puede contribuir a recuperar la confianza económica en la ciudad.

El momento más emotivo

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó durante la conversación sobre conciliación protagonizada por Cruz Sánchez de Lara y Nabila Benzina, consejera de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales de Ceuta.

La vicepresidenta de EL ESPAÑOL confesó que sentía incluso pudor al hablar de conciliación ante una población que se ha visto obligada a extremar las precauciones en su vida cotidiana como consecuencia de la crisis migratoria.

Y compartió una experiencia personal que dejó patente hasta qué punto le había impresionado la situación de la ciudad.

Al llegar al helipuerto de Ceuta, relató, se echó a llorar sin parar al comprobar "la situación de crisis humanitaria que viven los ceutíes".

"¿Cómo vamos a hablar de conciliación con la crisis humanitaria que vive la ciudad?", respondió Benzina.

La vicepresidenta de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, en su participación en el IV Foro Económico Español en Ceuta. Rodrigo Mínguez Ceuta

La consejera explicó que las circunstancias han obligado incluso a triplicar las alarmas de los puntos violeta, unos dispositivos cuyo uso, antes de la crisis, era prácticamente anecdótico.

Sánchez de Lara fue más allá y lanzó una reflexión sobre la situación de los vecinos de Ceuta.

"Todo el mundo habla de los derechos humanos de una parte, que los tienen, pero ¿quién habla de los derechos humanos de la parte invadida?", se preguntó.

La vicepresidenta del periódico expresó su admiración por los ceutíes, de quienes dijo que están dando "una lección de dignidad y resistencia ante la mayor vulneración de derechos humanos colectiva que yo he visto en este país".

Y añadió otra frase que reflejó la intensidad con la que había vivido su llegada a la ciudad: "Esta es la vez que más cerca he estado de la guerra aquí, en España".

Su intervención concluyó con una reivindicación rotunda: "Ceuta es España y España es Ceuta".

De la crisis migratoria al fútbol

La jornada también dejó espacio para asuntos mucho más ligeros. Uno de los participantes que contribuyó a distender el ambiente fue Félix Revuelta, presidente ejecutivo y consejero delegado de Naturhouse.

El empresario riojano, que también preside la Unión Deportiva Logroñés, terminó su intervención con una propuesta que trasladó por unos instantes el debate desde la crisis migratoria hasta los terrenos de juego.

Félix Revuelta, presidente ejecutivo y consejero delegado de Naturhouse, durante su conversación con Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia. Rodrigo Mínguez

Revuelta expresó su deseo de que el próximo año pueda disputarse un Ceuta-Logroñés en Segunda División, siempre que el conjunto riojano consiga el ascenso.

"Lo firmamos ya", bromeó entre risas. También bromeó con que antes de hacerse empresario "iba para Guardia Civil", y que, aunque no siguiese ese camino, la lleva siempre consigo, señalando una pulsera en su muñeca.

En el foro hubo además reencuentros. Uno de los ponentes de la última mesa redonda, Educación: innovación y transformación educativa, contó que entre el público del evento se encontró con un antiguo compañero del colegio, con el le unían gratos recuerdos.

En esta mesa redonda Mario Pena, decano de la Facultad de Educación de la UNED, hizo hincapié en la necesidad de "invertir en competencias emocionales", ya que "es invertir en el mercado laboral" en una mesa redonda en la que abordaron el reto que supone integrar la IA correctamente en las aulas.

Fue otra de las anécdotas de una jornada en la que los debates sobre el futuro de Ceuta convivieron con abrazos, bromas y lágrimas. Una primera sesión en la que, más allá de las cifras y los discursos, los protagonistas fueron los propios caballas y su determinación para salir adelante.