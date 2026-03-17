El sector de la Defensa andaluz tiene "una gran oportunidad": "La UE nunca se ha movido a la velocidad actual" Mesa redonda sobre las oportunidades de Andalucía en Defensa. Santiago Donaire

El sector industrial andaluz relacionado con la Defensa tiene "una gran oportunidad" para hacer negocio ante el panorama internacional.

El presidente de Pegasus, Antonio Fornieles Melero, asegura que nunca antes había visto a la Unión Europea "moverse con la velocidad actual".

En el VI Foro Económico Español en Andalucía, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia en la Fundación Cajasol, Fornieles ha reconocido que no es fácil moverse tan deprisa, pero es un reto.

Mesa redonda. Los retos de Andalucía ante el escenario europeo: seguridad, emergencia y Defensa

Sobre todo, según ha expuesto, que el objetivo de gasto ronda "los tres billones de euros". Por tanto, cree que el actual es "un momento histórico".

Por ello, desde su compañía pondrán en valor sus activos, que son "las personas y el talento" en áreas muy vinculadas en las que trabajan. Por esta compañía, pasan 130 aeronaves al año, y se necesita personal cualificado para ello.

Por su parte, Ramón Gil Almansa, director general de Development on Innovative Thinking (DoIT), también cree que el panorama internacional ofrece "una gran oportunidad industrial" y las empresas andaluzas "tienen que ser capaces de atraer a esas empresas europeas".

La necesidad de materiales, drones y nuevas telecomunicaciones abren la puerta a que muchas empresas puedan tener oportunidades de negocio.

Pero sí reconoce que existe un hándicap: "cómo acceder a ese mercado, no es un camino sencillo". Por varios motivos, como la lejanía del lugar donde se toman las decisiones o el respeto a la interpelación con el Ejército.

Por ello, desde el foro, el director de DoIT anima a la innovación y sí asegura que la empresa andaluza está empezando a "perderle el respeto" en el sector en el mejor sentido de la palabra.

Por su parte, el coronel Ignacio Rosales de Salamanca, delegado de Defensa en Andalucía, ha puesto en valor a los militares como tal y ha defendido que el objetivo principal del gasto en Defensa es garantizar la seguridad de España y ser "un socio creíble" dentro de la UE.

Además, a su juicio, el gasto en Defensa permite cohesionar el territorio y poner en valor la Agencia Espacial Española, que es "la joya de la corona".