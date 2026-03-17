La reforma de centros comerciales en desuso se consolida como complemento a su construcción

José Antonio García Agüero durante su intervención en el VI Foro Económico Español en Andalucía. Santi Donaire.

El sector de la construcción de centros comerciales avanza hacia una nueva etapa marcada por la modernización, la adaptación al consumidor y la apertura a oportunidades en áreas en desuso.

Así lo ha explicado el director general de la promotora inmobiliaria LR21, José Antonio García Agüera, en el VI Foro Económica Español en Andalucía organizado por EL ESPAÑOL-Invertia en la Fundación Cajasol.

García Agüera, ha subrayado durante su intervención que 2025 ha sido un "año muy bueno" en general en términos económicos.

José Antonio García Agüera, director general de LR21

En Sevilla, la compañía gaditana ha consolidado su crecimiento con proyectos como Entrenasas, un desarrollo de 45.000 metros cuadrados que combina ocio, restauración y actividad comercial en el entorno del barrio de Entrenúcleos, una zona de nueva construcción que acogerá previsiblemente unas 20.000 viviendas.

Según ha señalado, "solo en los seis primeros meses de actividad, el complejo ha registrado cerca de 1,6 millones de visitantes".

Además de por la apuesta por barrios en crecimiento, 2025 ha estado marcado por una nueva línea estratégica: la adquisición de centros comerciales que no funcionan adecuadamente. Transformarlos y adaptarlos al consumo actual.

Esta área, iniciada el pasado año, ya cuenta con operaciones en L'Hospitalet y Castellón. El objetivo de LR21 es claro: reposicionar estos espacios, gestionarlos hasta recuperar la inversión y, llegado el momento, venderlos.

De cara a este 2026, la promotora tiene en marcha o en tramitación varios proyectos de reorganización que "suman hasta 36".

García Agüera, ha subrayado que en su empresa Andalucía es un eje clave, concentrando el 40% del negocio futuro. En paralelo, ha indicado que actualmente LR21 mueve 300 millones de euros en toda España.