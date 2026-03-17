José Antonio García Agüero durante su intervención en el VI Foro Económico Español en Andalucía.

José Antonio García Agüero durante su intervención en el VI Foro Económico Español en Andalucía. Santi Donaire.

VI Foro Económico Español en Andalucía (2026)

La reforma de centros comerciales en desuso se consolida como complemento a su construcción

La promotora inmobiliaria LR21 ha sido la encargada de poner en marcha el centro comercial Entrenasas, que "en sus seis primeros meses, ha registrado cerca de 1,6 millones de visitantes".

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El sector de la construcción de centros comerciales avanza hacia una nueva etapa marcada por la modernización, la adaptación al consumidor y la apertura a oportunidades en áreas en desuso.

Así lo ha explicado el director general de la promotora inmobiliaria LR21, José Antonio García Agüera, en el VI Foro Económica Español en Andalucía organizado por EL ESPAÑOL-Invertia en la Fundación Cajasol.

García Agüera, ha subrayado durante su intervención que 2025 ha sido un "año muy bueno" en general en términos económicos.

José Antonio García Agüera, director general de LR21

En Sevilla, la compañía gaditana ha consolidado su crecimiento con proyectos como Entrenasas, un desarrollo de 45.000 metros cuadrados que combina ocio, restauración y actividad comercial en el entorno del barrio de Entrenúcleos, una zona de nueva construcción que acogerá previsiblemente unas 20.000 viviendas.

Según ha señalado, "solo en los seis primeros meses de actividad, el complejo ha registrado cerca de 1,6 millones de visitantes".

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Segunda jornada del VI Foro Económico Español en Andalucía

Elena Isardo Elena Isardo

Además de por la apuesta por barrios en crecimiento, 2025 ha estado marcado por una nueva línea estratégica: la adquisición de centros comerciales que no funcionan adecuadamente. Transformarlos y adaptarlos al consumo actual.

Esta área, iniciada el pasado año, ya cuenta con operaciones en L'Hospitalet y Castellón. El objetivo de LR21 es claro: reposicionar estos espacios, gestionarlos hasta recuperar la inversión y, llegado el momento, venderlos.

De cara a este 2026, la promotora tiene en marcha o en tramitación varios proyectos de reorganización que "suman hasta 36".

García Agüera, ha subrayado que en su empresa Andalucía es un eje clave, concentrando el 40% del negocio futuro. En paralelo, ha indicado que actualmente LR21 mueve 300 millones de euros en toda España.

El atractivo del sector para los inversores radica, según el empresario, en su "estabilidad y capacidad de adaptación". "Es un producto seguro que evoluciona con el tiempo según cambian los hábitos de consumo", sostiene.

En este sentido, LR21 ha llevado a cabo en 2025 una escisión societaria que ha permitido dar entrada a nuevos inversores, manteniendo participaciones de hasta el 40% en los proyectos. Esta fórmula facilita "abordar más desarrollos".

Una de las próximas operaciones será la venta organizada del proyecto Entrenasas, valorada entre 44 y 45 millones de euros como punto de partida. Se hará en colaboración con una constructora para "atraer a un mayor número de inversores".

La compañía insiste en que el éxito de este modelo pasa por replicar condiciones como las de proyectos anteriores en Dos Hermanas: "suelo a precios razonables y fuerte crecimiento residencial en el entorno".

"Incertidumbre" por el contexto internacional

Sin embargo, según recalca, el contexto internacional provoca "incertidumbre".

El conflicto en Irán y sus posibles implicaciones, sumado al impacto previo de la guerra en Ucrania, amenaza con tensionar nuevamente los costes, unos costes que "ya subieron al comienzo del conflicto en Ucrania y que no han bajado".

Las materias primas podrían encarecerse aún más, a lo que se añade el aumento de los costes logísticos.

Desde la promotora advierten que, si la inestabilidad se prolonga, el sector podría ralentizarse.

"Los proyectos en marcha deben terminarse, aunque suponga reducir beneficios, pero habrá otros que puedan no comenzar por prudencia", señala.

En ese escenario, la rehabilitación y transformación de áreas comerciales existentes ganará peso frente a nuevas construcciones.

El panorama, concluyen, es "cuanto menos intranquilo", aunque el sector confía en su capacidad de adaptación para seguir creciendo en un entorno cambiante.