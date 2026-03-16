La sanidad de Andalucía reclama más recursos para profesionales y vías de colaboración público-privada

Imagen de la mesa redonda 'Presente y futuro de la sanidad en Andalucía'. Rodrigo Mínguez.

La situación del sistema sanitario andaluz, su digitalización y sus principales retos fueron los puntos tratados durante la mesa redonda de 'Presente y futuro de la sanidad en Andalucía'.

La cita ha tenido lugar durante la primera jornada del VI Foro Económico Español de Andalucía organizada por EL ESPAÑOL-Invertia en Fundación Cajasol.

En la misma participaron Jesús Burgos, presidente institucional de HM Hospitales Territorial Sur; Alfonso Carmona Martínez, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) y Juan Carlos Álvarez Ruiz, chief medical officer de Indra.

Mesa redonda. Presente y futuro de la sanidad en Andalucía

Los representantes del ámbito sanitario han coincidido en la necesidad de reforzar los recursos destinados a los profesionales y avanzar en modelos de colaboración entre sanidad pública y privada.

Durante el encuentro se destacó el incremento en el presupuesto de Andalucía destinado a la sanidad -entre un 40 y 50 por ciento del total-.

Sin embargo, los ponentes coincidieron en que se están inyectando las mayores cuantías para el personal y la infraestructura pero no tanto para la "gestión eficiente", por lo que, según defendieron, el aumento del presupuesto no siempre se ha traducido en una mejora de la calidad asistencial.

Los representantes del ámbito sanitario insistieron en que el sistema "necesita más incentivos", especialmente para cubrir plazas en zonas de difícil acceso, así como mejorar en las condiciones laborales y retributivas.

Durante la primera jornada del foro organizado por EL ESPAÑOL-Invertia, los invitados trataron la huelga de médicos que se está llevando a cabo en el país desde este lunes y que durará hasta el próximo viernes, que representa el "nivel de hartazgo" de los profesionales.

Digitalización e Inteligencia Artificial

Otro de los aspectos analizados fue el papel de la digitalización en la sanidad.

Los ponentes defendieron que la implementación de las herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial (IA) puede ayudar a mejorar la eficiencia del sistema, facilitando la toma de decisiones clínicas y permitiendo que los profesionales dediquen más tiempo a la atención directa de los pacientes.