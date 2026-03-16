Antonio Pulido (Cajasol): "El desafío andaluz sigue siendo ampliar esa base industrial tan importante"

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, en el VI Foro Económico Español en Andalucía. Rodrigo Mínguez

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha subrayado el papel de la economía andaluza en el panorama nacional por su crecimiento y, sobre todo, "de los sectores antes marginales", como el aeronáutico.

Sin embargo, Pulido cree que la comunidad sigue teniendo un desafío: "tiene que seguir ampliando esa base industrial tan importante", ha señalado en el VI Foro Económico Español en Andalucía, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia en la Fundación Cajasol.

El presidente de la fundación ha destacado este foro como "una radiografía y un análisis" de la situación social, política y económica.

Pulido ha puesto en valor el crecimiento del número de autónomos, que ya ha superado al de los parados en la comunidad autónoma andaluza, unos datos que "demuestran que Andalucía avanza con paso firme".

Por todo ello, el presidente de la Fundación Cajasol ha subrayado el potencial económico de Andalucía que es, sin duda, "un proceso en marcha".

Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol

En este sentido, Antonio Pulido ha precisado que Andalucía lleva unos años en la senda del crecimiento con muchos retos por delante, sobre todo, teniendo en cuenta la situación bélica en el Golfo Pérsico que afectará a las exportaciones y en la llegada del turismo.