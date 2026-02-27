De izquierda a derecha, el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega; el redactor jefe de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y moderador de la mesa, Alberto Molero; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero y la alcaldesa de Olías del Rey, Charo Navas. Javier Longobardo

"Un pueblo de 50 habitantes tiene la misma legislación que el Ayuntamiento de Madrid; no tiene sentido". Esta reclamación de un Estatuto distinto para los municipios pequeños ha protagonizado la mesa redonda sobre municipalismo celebrada con motivo del V Foro Económico ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en el toledano Cigarral de las Mercedes.

Bajo el título 'Diputaciones y Ayuntamientos como garantes de la gestión local en Castilla-La Mancha', han participado el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, su homólogo en Guadalajara, José Luis Vega, y la alcaldesa de Olías del Rey (Toledo), Charo Navas.

Vega ha destacado la necesidad de la legislación específica, algo en lo que ha coincidido con Cabañero, quien ha criticado que "nos rijamos por la misma ley de contratos que una gran ciudad. A veces nos cuestionan que hagamos tres contratos a un mismo electricista, pero a lo mejor en el pueblo no hay otro y hay que devolver la luz".

Mesa redonda. Diputaciones y Ayuntamientos como garantes de la gestión local en Castilla-La Mancha

Cabañero también ha apuntado que "la autonomía municipal la tenemos que practicar", añadiendo que las diputaciones "no somos superiores jerárquicos de los ayuntamientos; estamos en el mismo escalón".

Sobre la gestión de subvenciones, ha indicado que "en la Diputación de Albacete sacamos cada vez ayudas menos finalistas para que sean los ayuntamientos los que decidan dónde quieren invertir, porque son ellos quienes mejor conocen sus necesidades".

Según el presidente, esta línea genera más economía en los municipios. "Lo que hacemos es descentralizar poder y repartirlo. Ganas cuota de poder al facilitar la vida a los ayuntamientos", ha señalado.

Ha abogado por facilitar medidas para los más pequeños, señalando que "abrir una panadería en algunos pueblos es un servicio público". Incluso ha mencionado convocatorias exclusivas para municipios de menos de 20.000 habitantes.

Vega ha indicado, además, que "para mantener vivos los pueblos, es necesaria una redistribución de la riqueza".

Ha explicado que el 93% de la población se concentra en el 3% del territorio de Guadalajara, en el Corredor del Henares. Mientras esta zona necesita vivienda y energía, los pequeños pueblos necesitan ayuda básica. "Hay zonas donde en 200 kilómetros a la redonda no hay ni un electricista".

Ha destacado la importancia de lugares como el bar del pueblo. "Es donde la gente se reúne y tiene vida". Además, ha criticado a quienes solo visitan los pueblos en elecciones, en alusión al diputado de Vox por su provincia. "Vino a hacerse fotos con las ovejas y no ha vuelto más", ha censurado.

La alcaldesa de Olías del Rey

Por su parte, Charo Navas, ha destacado que la labor de las diputaciones "es vital", especialmente para municipios de menos de 20.000 habitantes, para garantizar los servicios básicos.

Sobre la financiación, la regidora ha denunciado que "tenemos un problema de financiación y de autonomía fiscal. Dependemos de transferencias, pero no tenemos una base suficiente de recursos propios".

Navas ha explicado cómo Olías del Rey ha evitado ser solo una ciudad dormitorio de Toledo mediante la apuesta por recursos educativos para fijar población, agradeciendo el compromiso del Gobierno regional de Page.

Ha reivindicado la situación de los municipios intermedios que, como el suyo, han pasado de 2.000 a casi 10.000 habitantes. "Estamos multiplicando población y con los recursos que tenemos no podemos atender todas las necesidades".

La socialista ha mencionado la inversión de casi 2 millones de euros en una red de colectores para dar seguridad a los vecinos frente a las lluvias intensas, subrayando la importancia de un urbanismo "racional, eficiente y planificado".