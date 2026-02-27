Guijarro: "La nueva financiación autonómica tiene un pecado original que ningún progresista puede defender"

El vicepresidente primero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha criticado la propuesta de financiación autonómica pactada por el Gobierno central con ERC por el "pecado original" que supone incluir el principio de ordinalidad para Cataluña.

"Ningún progresista puede estar de acuerdo. Se me abren las carnes cuando escucho a algunos defender que Cataluña debe recibir más que los demás porque aporta más", ha asegurado durante su intervención en el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha organizado por EL ESPAÑOL e Invertia en el Cigarral de las Mercedes de Toledo.

El número dos del Gobierno regional ha considerado que "el nuevo modelo sigue siendo tan perjudicial e injusto como el que tenemos ahora mismo" y que lleva más de una década caducado. En este sentido, ha lamentado que la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reduzca el debate a que "las comunidades autónomas vamos a recibir más fondos" cuando el problema radica en "cómo vamos a distribuir estos fondos".

José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente primero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Para ello, ha incidido en la necesidad de introducir los "elementos correctores" necesarios que recojan, por ejemplo, que "la asistencia sanitaria a un paciente de la comarca del Señorío de Molina cuesta cinco veces más que la de un habitante de Guadalajara capital".

Por otra parte, Guijarro también ha destacado el alto grado de ejecución de los Fondos Europeos que han llegado a Castilla-La Mancha en los últimos años: "Vamos a cumplir sin dificultades. Según el ranking, Castilla-La Mancha es la segunda o la tercera región en grado de ejecución", ha apuntado.

De ahí que haya hecho un "balance tremendamente positivo" del reparto de este dinero llegado desde Europa que ha calado, en mayor o menor medida, "en el 95 % de los municipios" solo en el caso de los fondos del Plan de Recuperación.

Respecto a los sectores con mayor incidencia, se ha referido a "dos vectores clave, la transición verde y la transición digital" como los campos que han recibido un impulso mayor. En el caso concreto del autoconsumo, ha señalado que "ahora mismo, en los tejados de Castilla-La Mancha se genera la misma energía que en la central nuclear de Trillo".

Despoblación

El vicepresidente primero también se ha parado a analizar el efecto que la Ley de Despoblación, impulsada por el Gobierno regional, está teniendo en Castilla-La Mancha. Partiendo de la base de que "se trata de una carrera de fondo" en la que "los efectos se verán a medio y largo plazo", ha puntualizado que la comunidad ya ha alcanzado el "saldo migratorio positivo" en estas zonas.

"Uno de cada cinco personas que vienen a vivir a Castilla-La Mancha lo hacen llegando a comarcas en riesgo de despoblación. No todo el que llega a la región lo hace para asentarse en el Corredor del Henares o La Sagra", ha agregado.

Ahora, ha señalado que este nuevo escenario también plantea nuevos retos, sobre todo en materia de vivienda. "Cada vez hay más alcaldes que nos trasladan que hay gente que quiere llegar a sus pueblos y no puede. Se trata de problemas diferentes a los de las ciudades y que hay que resolver con otras medidas", ha explicado Guijarro, quien ha abundado en que la mayoría de las veces se trata de "inmuebles en multipropiedad o que necesitan rehabilitación"