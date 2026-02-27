Eurocaja Rural estará en todas las regiones de la España peninsular en 2028: "Llegamos donde nos echan de menos"

Eurocaja Rural disfrutará de presencia física en las 15 comunidades autónomas de la España peninsular en 2028. En la actualidad, la red de oficinas de la cooperativa de crédito alcanza 11 regiones y 26 provincias. Su expansión incluirá nuevas sucursales en Galicia, País Vasco, Navarra y Cataluña.

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín, ha celebrado la "posición muy consolidada" de la entidad en los "nuevos territorios", más allá de la provincia de Toledo en la que inició su actividad seis décadas atrás.

En cualquier caso, la búsqueda de otros territorios "no es un problema de mapa", ha puntualizado el directivo. Se trata de "caer en sitios donde nos echan de menos", ha añadido, una apelación a la conjunción de banca tecnológica y analógica que caracteriza a Eurocaja Rural. "Buscamos ese hueco para dar un servicio que los demás han dejado de dar".

Víctor Manuel Martín López, director general de Eurocaja Rural

La capilaridad de la que presume la entidad financiera se traduce en una posición privilegiada que se concreta para unas 70 localidades y 89.000 personas para los que "somos la única referencia bancaria física".

Durante su intervención en el V Foro Económico EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, celebrado en el Cigarral de las Mercedes, Martín ha recordado que la misión de la cooperativa "es servir de soporte al medio rural" y su desarrollo, aunque esa vocación no opaca el "enorme éxito" que disfruta en el ámbito urbano.

No obstante, la apuesta de Eurocaja Rural por los municipios de población escasa o ubicados en las periferias "permite anclar empresas donde estamos: eso genera un círculo virtuoso".

Desde Eurocaja Rural han defendido los valores de "implicación y permanencia" como receta del éxito. "No cerramos oficinas cuando los demás lo hicieron", ha comentado Martín, quien ha tomado un reciente estudio relativo al empleo en el sector bancario. Desde 2008, las plantillas se han reducido 40 %, "pero nosotros la hemos incrementado un 50 %".

La eventualidad de una crisis no preocupa a los directivos de la entidad. "Estamos entrenados". Durante la gran recesión, aumentó el volumen de oficinas y trabajadores pese al contexto de tipos de interés adversos.

La interevención de Martín ha anunciado al reciente ejercicio de 2025 como "el mejor año de crecimiento de expansión crediticia", con un incremento neto de más de 1.100 millones de euros. El repunte interanual de Eurocaja Rural ha alcanzado el 18 % en este indicador, frente al 6 % de media del sector. "La entidad está creciendo y está creciendo bien", ha concluido.