Sergio Cabellos (PreZero): "Estamos en tiempo de descuento para cumplir los objetivos de reciclaje de 2035"

El director de Negocio Público Centro de PreZero y presidente del Foro de los Generadores de Energía de Residuos (fGER), Sergio Cabellos, ha advertido de que España encara "un reto por delante y un riesgo de incumplimiento" de los objetivos europeos de economía circular fijados para 2035 ante la falta de infraestructuras necesarias en el V Foro Económico de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Cabellos ha recordado que "nos hemos comprometido a 2035 a alcanzar unos objetivos muy ambiciosos de reciclaje".

Según ha explicado, uno de los principales indicadores para medir el avance en este ámbito "proviene del porcentaje de residuos que generamos y acaban en un vertedero", junto con "el tipo de residuos que generamos en nuestros hogares, el residuo municipal".

El responsable de PreZero ha destacado que "hay que alcanzar un reciclaje del 65% en el año 2035 y estamos en un 26% aproximadamente".

Y ha añadido que "no deberíamos enviar recursos a los vertederos más de un 10% y ahora mismo estamos en el 50%".

Para revertir esta situación, Cabellos ha subrayado la necesidad de acelerar la inversión. "Hacen falta infraestructuras desde diferentes puntos de vista o sectores; calculamos que pueden hacer falta entre 6.500 millones y 9.000 millones a nivel España por invertir", ha señalado.

No obstante, ha advertido de que "tenemos que tener en cuenta no ya solamente la movilización de esa inversión, sino los tiempos que requiere ejecutar esa inversión. Calculamos que sean entre seis u ocho años entre la idea que tienes de poner una infraestructura hasta ponerla operativa. Estamos en tiempo de descuento ahora mismo".

Castilla-La Mancha

El presidente del fGER también ha destacado el papel pionero de Castilla-La Mancha en materia normativa. "Siempre ha destacado desde el punto de vista normativo en cuanto a economía circular; si no recuerdo mal fue la primera comunidad autónoma con su primera ley específica de economía circular en el año 2019, antes incluso que el marco nacional", ha subrayado.

Asimismo, puso en valor las últimas medidas adoptadas por la región. "Recientemente se acaba de aprobar y de actualizar el plan de prevención y gestión de residuos hasta el año 2030, y más reciente está la estrategia o el plan de biometanización 2030 para aprovechar ese potencial de gases renovables a partir de la materia orgánica", ha explicado.

Cabellos ha incidido en que la implicación autonómica será decisiva: "Todas las comunidades autónomas van a ser una pieza clave, ya que el indicador que le pide Europa de cumplimiento de ese compromiso es un indicador abstracto, porque será la suma del desempeño de cada CCAA".

"En el caso de Castilla-La Mancha, prácticamente dos de cada tres toneladas de residuo municipal son gestionadas en nuestros centros de tratamiento".

Por último, el experto ha resumido los tres pilares fundamentales para avanzar hacia los objetivos europeos: "una recogida separada en origen, la recogida de la materia orgánica y cómo reducimos los rechazos de los vertederos"