Bertomeu, Saus, Martínez y los artistas falleros reciben los premios de EL ESPAÑOL de Valencia: "Una enorme alegría"

Bertomeu, Saus, Martínez y los artistas falleros reciben los premios de EL ESPAÑOL de Valencia. Kike Taberner

En la gala del V aniversario de EL ESPAÑOL de Valencia, Carlos Bertomeu, Lorena Saus, Ricardo Martínez y Vicente Julián García, en representación de los artistas falleros, recogieron los galardones entregados en la primera edición de los Premios de EL ESPAÑOL de Valencia.

Un evento que reunió a la sociedad valenciana y que dejó algo más que reconocimientos: la imagen de una ciudad que innova, cuida su entorno y defiende su identidad cultural desde distintos frentes.

En esta línea, Vicente Julián García, en representación del Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València, recibió el premio a la promoción cultural y social. En su intervención, reivindicó el papel del gremio en la fiesta más importante de la ciudad.

"Hoy no subimos aquí solo a dar las gracias. Subimos aquí a decir quiénes somos", afirmó desde el inicio.

Para García, conseguir el galardón de parte de EL ESPAÑOL, supone "un mensaje de que existimos, de que tenemos voz y de que, por fin, empieza a escucharse".

"Los medios y los artistas falleros compartimos la capacidad de incomodar, de emocionar, de hacer pensar", destacó.

Reivindicó el valor de las Fallas como algo más que una celebración: "Son identidad, son cultura, son memoria colectiva", con los artistas como eje central de esa expresión "efímera".

Sin embargo, advirtió de que el sector vive "un momento límite". Advirtió de que, pese al crecimiento de la fiesta, quienes la hacen posible "estamos en riesgo". "Morir de éxito no puede ser una opción", resaltó.

Vicente Julián García en la gala de EL ESPAÑOL de Valencia. Kike Taberner

Tras recordar la importancia de asegurar un relevo generacional en el oficio, destacó que el galardón y el reconocimiento debe ser "un punto de partida, no de llegada". "Recordadlo, sin artistas no hay Fallas", cerró su intervención.

Ricardo Martínez

En el ámbito de la sostenibilidad, el reconocimiento lo recibió para Ricardo Martínez, máximo responsable de la Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia (SAV), quien ofreció un discurso breve pero cargado de agradecimientos y compromiso.

Tras felicitar a EL ESPAÑOL de Valencia por su aniversario, señaló que el premio "es una razón más que nos impulsa a seguir trabajando". "Ya van 126 años desde que un grupo de agricultores y visionarios se juntó para recoger las basuras de Valencia", relató.

Ricardo Martínez en la gala de EL ESPAÑOL de Valencia. Kike Taberner

Tras dedicar el premio a sus allegados y agradecer a las más de 2.100 personas que forman parte de SAV, Martínez reafirmó su "firme compromiso con Valencia". "Seguiremos trabajando por un futuro más limpio, verde y sostenible para toda la sociedad", concluyó.

Lorena Saus

Por su parte, Lorena Saus, CEO de Ascires, recibió el premio a la innovación y recordó en su discurso cuál fue su historia personal para adentrarse en este mundo.

"Recuerdo pasear por Valencia con mi padre cuando era niña", recordó, relatando cómo él le enseñó que la innovación nace de "mirar imaginando algo mejor".

Esa idea, tal y como explicó, ha guiado el desarrollo de Ascires, cuyo proyecto arrancó hace siete años con la ambición de poner "toda la tecnología disponible, los últimos avances médicos, al servicio de la salud en Valencia".

Para Saus, el resultado ha sido un hospital "pionero", con un quirófano "único en Europa que integra la tecnología de diagnóstico por imagen más avanzada dentro de la propia sala de intervenciones".

Lorena Saus recibe el premio, entregado por Vicent Mompó, presidente de la Diputación. Kike Taberner

"Todo ello para ver con la máxima precisión lo que tratamos y para tratar con la máxima precisión lo que vemos", subrayó.

Además, destacó el papel de la inteligencia artificial en avances recientes, como la identificación de marcadores cerebrales y el tratamiento exitoso de pacientes con trastornos complejos.

Pero, para Ascires, la clave es el paciente. "Acortar el tiempo que pasa desde que una tecnología médica se valida hasta que llega al paciente", esa es la idea que ha movido al grupo desde siempre.

"Esa diferencia, demasiadas veces, significa años. Y hay personas que no tienen ese tiempo". Para Saus, el premio supone "una enorme alegría" y un recordatorio de que la innovación "cobra su verdadero sentido cuando se utiliza para mejorar la vida".

Carlos Bertomeu

Finalmente, Carlos Bertomeu recibió el premio a la mejor trayectoria empresarial por su carrera al frente de Air Nostrum e Iryo, un galardón por el que está "muy agradecido". "No sé si es merecido, pero sí muy agradecido", confesó.

En una gala en la que todos los galardonados han reivindicado el papel de los valencianos en el mundo empresarial, Bertomeu destacó que "esta es una tierra de empresarios deraza".

Además, Bertomeu felicitó a EL ESPAÑOL de Valencia por su quinto aniversario y reivindicó el papel de los medios de comunicación en la sociedad actual.

Carlos Bertomeu al recoger el premio, entregado por Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat. Kike Taberner

"Los medios de comunicación honestos y con valores son absolutamente necesarios; y en los últimos tiempos en los que los demás pilares no son tan de fiar es más necesario que nunca", resaltó.

Agradeció especialmente a sus "compañeros de viaje", a sus socios del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), Toni Pellicer y José Remohí, sus socios en el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) y a su familia. "Sin el apoyo y la comprensión de mi familia, esto no sale", recalcó.

"Las grandes empresas las hacen las grandes personas, siempre he tenido excelentes profesionales y excelentes personas", concluyó su discurso.