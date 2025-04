Retratos de quince líderes del Ibex 35 y una del Dax desde el gran salón del Wake Up, Spain!

URL copiada

Wake Up Spain

Aparecen aquí, como si posaran sin apellidos, como si posaran sin cartera de inversiones, ¡sin cartera de decisiones!, los ponentes del Wake Up que lideran empresas del Ibex-35 o del Dax, el índice alemán. Pasaron muchos otros por el Wake Up, pero estos son los que lideran parte de las empresas cotizadas en Bolsa.

Los retratos que siguen, esta galería de poderosos, se nutren de una perspectiva diferente… y de las conversaciones informales que las preceden. Es un momento para bajar la guardia. Esos minutos donde se les pone el micrófono, se les da una botella de agua y se comenta lo que no se comenta con una grabadora delante.

Belén Garijo (Almansa, Albacete, 1960) terminó la residencia de médico en el hospital de La Paz y supo que se iba a la calle. Entonces emprendió un camino que no era el que había querido, pero que se aparecía como el más atractivo, el menos malo de los posibles: los ensayos clínicos, la industria farmacéutica.

Se ha posicionado contra Trump y nos sorprende porque sus posicionamientos generales no van más allá de criticar el populismo y solicitar una “desburocratización europea”. ¡Qué tiene que parecerle Trump para decir lo que ha dicho en el ‘Wake Up’! ¿Cómo no va a medir sus palabras si su empresa vale en Bolsa lo que Inditex y el Banco Santander juntos?

Garijo ha generado –piensa ella– más titulares debido a su poder y a su sueldo por el hecho de ser mujer. Y eso es un arma de doble filo. Demuestra la voladura puntual del techo de cristal, pero afianza la sensación de que se trata de una excepción. No cree en las cuotas forzosas, pero sí aplica políticas internas encaminadas a la “diversidad y la paridad”. La vemos de espaldas, con la americana corta y el pelo rubio a la altura de los hombros, con el verbo contundente y conciso, y nos recuerda a la Merkel que se convirtió en canciller.

José Manuel Entrecanales convirtió la constructora en un gigante internacional de la energía. Ahora, con 62 años, le está tocando abrir la etapa de los hijos. Y ahí se la juega… porque no sólo depende de él.

Es tradición que los Entrecanales aprendan a liderar la familia muy lejos de la familia. José Manuel se fue a Estados Unidos a aprender el oficio en Merrill Lynch, igual que él luego mandó a sus hijos a aprender lo mismo. Ha adelgazado, empieza a tener canas. Le miramos porque queremos entrever esa saga familiar que seguro se está gestando paredes adentro de Acciona.

Entrecanales, ya con el don, heredó en 2004 la presidencia del grupo, previo paso por Airtel y Vodafone, a las que hizo crecer. Supo ver lo que venía y, en una mezcla de clara conciencia y vocación de negocio, fue pionero en lo de la descarbonización.

Así nos lo encontramos, sentado en el Wake Up, sentado donde no suele sentarse porque no le gustan demasiado las apariciones públicas. Al frente de una compañía extendida por 52 países. El golf, la vela, el vino, el Real Madrid, su colección de Harley Davidson, los libros de Hermann Hesse. Y una compulsiva discreción que nos pone muy difícil este texto.

Se le nota a la legua que fue alumno del Colegio Estudio, el heredero de la Institución Libre de Enseñanza. Una vez, le preguntaron por el ministro de Fomento: “Oiga, ¿qué le parece?”. Y él contestó: “Me parece el mejor hasta que llegue el próximo”.