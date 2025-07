Mérida avanza el proyecto de parque inundable que marcará "un antes y un después en la historia de Valencia"

¿Qué obras se pueden hacer para prevenir los daños de las riadas? Entre las múltiples opciones una que funciona, como ya comprueban en Alicante, son los parques inundables. El secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio de la Generalitat, Raúl Mérida, destaca el proyecto de uno que "significará un antes y un después en la historia de Valencia".

El objetivo es ambicioso porque, como adelanta en la segunda edición del Análisis de la reconstrucción tras la dana, "si vuelve a ocurrir, las consecuencias sean completamente distintas y allá donde llegó el agua a cuatro o cinco metros, no pase de un metro".

Mérida avanza en exclusiva para este foro que se trata de dos parques. "Uno que transcurre por el cauce del Turia, que sigue el impulso de Rita Barberá". Las dimensiones ciertamente destacan por el tamaño ya que contará con una extensión de 35 kilómetros de longitud y una anchura que va de cien a quinientos metros".

6. Conversación con Raúl Mérida, secretario de Medio Ambiente y Territorio de la Generalitat

El secretario autonómico pone de ejemplo lo que significó la Albufera aquel 29 de octubre: "Salvó muchas vidas ese día". Y eso fue posible porque "actuó como una esponja que permitió laminar el agua, la recogió y dejó que se depositara en el mar".

Hacer este parque no será barato, como anticipa Mérida, "vamos a apostar por una colaboración pública privada en la que las empresas nos pedirán participar para ayudar a la gente y para que tenga una repercusión positiva en la propia empresa".

El próximo martes será el presidente Carlos Mazón el que dé los detalles de este proyecto, que Mérida recalca que no está diseñado para que se guarde en un cajón. "Este proyecto", prosigue, "tendrá otras zonas porque tenemos que prepararnos para lo que pueda ocurrir".

Mérida asegura que "lo que más echo en falta no es solo lo que se podría haber hecho, sino qué sistemas de alarma debíamos de tener y no teníamos" porque "hay unos sistemas para que puedas tener un conocimiento de lo que está ocurriendo y que no se tuvieron en ese día".

Como puntualiza el secretario autonómico hay que entender que este parque "es un complemento directo de las obras que dependen de la Confederación y que son necesarias".

En la entrevista, moderada por Rosana Crespo, Mérida también ha abordado la cuestión de la gestión de residuos. "Cuando vuelva a haber una catástrofe, hay que ir a pie de barro porque te das cuenta de cosas que si no, no te darías cuenta", señala.

Y con eso se refiere a los residuos, como por ejemplo muebles y utensilios que quedaron inservibles. "Necesitaban retirarlos porque las calles se bloqueaban cada día porque los vecinos los sacaban a la puerta de la casa", recuerda.

Para poder sacarlos diseñaron rápidamente un plan de retirada "nocturno con los camiones e inventamos el nombre de los puntos de acopio, los PAL", que en circunstancias normales se tardaría años.

Estos puntos de transferencia son los que los gestionarían "porque enterrar los residuos no tiene cabida en la sociedad actual y el 50 % de lo retirado era tierra, si lo conseguíamos cribar se podía aprovechar la tierra para obras".

Ese 29 de octubre, destaca Mérida, "se produjo cinco veces lo que toda la Comunitat Valencia produce al cabo del año". Y "gestionar eso fue lo que hicimos", concluye.