Enriqueta Chicano, en el IV Observatorio ODS: "La igualdad no es irreversible. Hay políticas que pueden desmantelarla"

Como broche final al foro, la presidenta del Tribunal de Cuentas ha subrayado que la igualdad de género "no es un ODS más": "Da sentido al resto".

Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas (TCu), ha advertido de que los logros en la igualdad entre hombres y mujeres "no son irreversibles".

Tanto es así, ha indicado, que hay "políticas y discursos que tratan de desmantelarla" y ponen en jaque "conquistas que creíamos consolidadas".

Así se ha pronunciado Chicano en el discurso con el que ha puesto cierre —"broche de oro", en palabras de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de Enclave ODS— al IV Observatorio de los ODS, organizado por este periódico.

Chicano ha ensalzado la utilidad de este "foro para el análisis de los grandes retos que tenemos como sociedad". Y ha llamado a "pasar del compromiso simbólico a la acción efectiva".

En su discurso, ha incidido especialmente en el ODS número 5, de la lista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y cuál es el quinto? La igualdad entre hombres y mujeres.

La presidenta del TCu ha querido incidir en el carácter "transversal" del ODS 5. "No es uno más; es uno que da sentido a todos los demás; recorre todos los ODS".

Incumplirlo, ha advertido Chicano, supone "dejar atrás a la mitad de la población" y "renunciar a la mitad de su talento". Por eso, existe la "urgencia de consolidar la igualdad".

Para Chicano, sería contrario a la "legitimidad social y democrática" el "hablar de innovación tecnológica sin asegurar que hombres y mujeres pueden participar con igualdad tanto en su creación como en el acceso a sus beneficios".

"Avanzar en sostenibilidad sin igualdad llevaría a un progreso parcial", ha señalado. Por ello, a su juicio, la defensa y promoción de la igualdad "no puede quedarse en el margen de las políticas públicas". "Tiene que estar presente en todas; tiene que ser transversal", ha indicado.

Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas

Durante su discurso, Chicano —presentada por Sánchez de Lara como una de sus maestras— ha recalcado la vital importancia de que existan instituciones fiscalizadoras —el Tribunal de Cuentas es una de ellas— que comprueben "si las palabras se traducen en acciones".

Especialmente, en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres. Estas instituciones deben "evaluar" y, si es necesario, "corregir" las situaciones en las que se vulnere este ODS.

Y, también, detectar las "formas silenciosas, invisibles a primera vista", en las que la falta de igualdad se plasma.

"Necesitamos órganos que ayuden a identificar ámbitos de desigualdad, sus síntomas y causas y que propongan soluciones", ha exigido Chicano.

"La igualdad entre hombres y mujeres no es un logro irreversible y hay discursos, políticas y acciones que están tratando de desmantelarla", ha subrayado. Por ello, la presidenta del Tribunal de Cuentas ha solicitado "que tengamos una vigilancia activa" por parte de una "ciudadanía atenta".

Chicano ha admitido que la lucha por la igualdad de género requiere de "recursos", "coraje político" y "formación". También conlleva "incomodidad" para unos y otros.

"Incomoda ceder espacios, incomoda cambiar inercias, incomoda revisar privilegios... Pero no hay progreso sin incomodidad", ha señalado.

Chicano ha finalizado su discurso advirtiendo que "queda mucho por hacer". Pero "teniendo la tranquilidad" de que existe "inteligencia colectiva", plasmada en foros como el Observatorio de Enclave ODS, "para seguir avanzando".