Ruth Díaz (Amazon): "El mejor embalaje es el que no existe y si tiene que existir, tiene que ser 100% reciclable"

Ruth Díaz, directora general de Amazon España, ha detallado las políticas de sostenibilidad llevadas a cabo por el gigante del comercio electrónico en el IV Observatorio de los ODS de EL ESPAÑOL, Invertia y ENCLAVE ODS

Para empezar, ha explicado que "Amazon es una empresa global, pero con una implantación local enorme, tenemos 28.000 empleados en España y hemos invertido más de 20.000 millones de euros en España".

La compañía cuenta con "un sentido de responsabilidad que es lo que esperan nuestros empleados, nuestros clientes y es lo que necesitamos hacer para el planeta", ha subrayado.

En esta línea, la directora general de Amazon España ha destacado el peso que tienen las fuentes de energía renovable para la compañía. "Amazon es el primer comprador de energía renovable de España, de Europa y del mundo", ha afirmado.

Y ha añadido que "tenemos más de 100 inversiones en parques eólicos solares de energía renovables en España y de hecho está en nuestros centros logísticos donde todos los techos son solares".

Ruth Díaz ha recordado que la compañía se comprometió hace unos años en lograr que todas las operaciones fueran 100% renovables en el año 2030 y "hemos llegado a ello en el año 2023." España además tiene el mayor techo solar de energía renovable de Amazon del mundo que está en el almacén de Dos Hermanas en Sevilla".

Sobre la reducción del embalaje, Díaz ha explicado que "para nosotros el mejor embalaje es el que no existe y si tiene que existir tiene que ser 100% reciclable. Desde hace 8 años hemos invertido en reducirlo, ya un 12% de los paquetes que enviamos van sin embalaje, hemos trabajado mucho con los vendedores para enseñar cómo tienen que adaptarlo".

En esta línea, ha destacado las inversiones para reducir el volumen de embalaje y "además estamos haciendo mucha inversión en diseño de maquinaria para que el embalaje sea lo más pegado al paquete que permita optimizar más las rutas de envío".

Otra de las iniciativas es la oferta de segunda mano, "el 70% de los españoles ha comprado productos de segunda mano, es algo que está ahí y es importante, pero fundamentalmente es el precio, hay una oferta mayor y luego también hay una conciencia de sostenibilidad", ha explicado.

"Siempre creemos que si a un producto se le puede dar una segunda oportunidad se la vamos a dar", ha remarcado.

Respecto a la reducción del transporte en el sector logístico, ha detallado que "es importante ser capaces de ubicar el producto en el sitio más cercano al cliente no solo para asegurarnos una mayor velocidad, sino también para que el tiempo de transporte sea menor".

Por último, ha detallado que el proyecto Arco Verde "se enmarca en nuestro objetivo de responsabilidad, tenemos que crear un impacto social. En este hemos invertido 2 millones de euros en plantar 25.000 árboles y en arreglar 14 kilómetros para que la ciudad de Madrid esté rodeada de un cinturón verde".