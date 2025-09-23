Alfonso Rueda defiende el "sentido común" frente al "puro marketing" en torno a los ODS

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, durante su intervención en el Observatorio de los ODS. Esteban Palazuelos

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha reivindicado este martes el "sentido común" como herramienta para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) frente al "puro marketing" que, en su opinión, rodea a menudo este debate.

Lo ha hecho en la segunda jornada del IV Observatorio de los ODS, organizado por EL ESPAÑOL, ENCLAVE ODS e Invertia en el CaixaForum de Madrid, coincidiendo con el cuarto aniversario de ENCLAVE ODS.

En su intervención telemática, Rueda ha lamentado que a cinco años de 2030 el balance global es "desigual". Las guerras, la polarización y los desastres climáticos, ha dicho, son factores que hacen aún más difícil alcanzar los objetivos fijados por Naciones Unidas.

El dirigente gallego ha alertado además de la creciente polarización en España, que "ha alcanzado cotas impensables" en las casi cinco décadas de democracia.

Frente a ello, ha defendido actuar con "sentido común y mano tendida".

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia

Para ejemplificarlo, ha destacado la futura ley gallega del clima, con horizonte 2040, que busca adelantar en diez años los plazos de neutralidad marcados por la Unión Europea.

Según ha dicho, Galicia aplica medidas "sensatas y realistas".

Rueda ha contrapuesto ese modelo al de quienes, a su juicio, se quedan "en la fachada".

"Hay quienes hablan mucho de sostenibilidad, pero se quedan en el puro marketing", ha denunciado.

"Apostar por los ODS es apostar por nuestro propio desarrollo, con respeto al medio ambiente y buscando la sostenibilidad", ha señalado.

Y ha agregado que ese camino "será bueno para todos y redundará en el bien común".

El foro, que se celebra durante esta semana en Madrid, analiza los retos pendientes para cumplir los ODS en 2030, en un contexto marcado por la inestabilidad internacional y la necesidad de reforzar la cooperación público-privada.

Ola de incendios

El presidente gallego ha aludido también a la ola de incendios sufrida este verano en Galicia, que ha calificado de "la más virulenta hasta la fecha".

En esos primeros momentos de crisis, ha explicado que la Xunta priorizó "la protección de personas y viviendas" y que las ayudas se activaron en apenas una semana.

Estas prioridades, centradas en los ciudadanos, deberían ser compartidas, pero "no siempre lo son", ha reprochado. "Algunos prefieren el enfrentamiento a la colaboración, alentando la polarización en lugar de trabajar por soluciones", ha añadido