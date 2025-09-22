Cruz Sánchez de Lara, editora de ENCLAVE ODS, da el pistoletazo de salida al IV Observatorio de los ODS Esteban Palazuelos

Arranca el IV Observatorio de los ODS en el CaixaForum de Madrid. El evento, organizado por EL ESPAÑOL, ENCLAVE ODS e Invertia, debatirá durante dos jornadas y media los cinco años que quedan de aquí a 2030 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Coincidiendo con el 4º aniversario de ENCLAVE ODS, la vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora del vertical, Cruz Sánchez de Lara, ha querido recordar que "estamos a cinco años de que la Agenda 2030 termine".

También ha puesto el foco en que "en pleno 2025 los conflictos bélicos" dejan "millones de víctimas civiles". Naciones Unidas, en concreto, estima que hay más de 114 millones de personas refugiadas y desplazadas forzosas en el mundo, "la cifra más alta jamás registrada".

Por eso, Sánchez de Lara ha lamentado "la demagogia de los señores de la guerra". Y ha afirmado que "los palestinos no son Hamás y los judíos no son el Gobierno de Netanyahu". Esto, ha dicho, "ya no es política, sino una crisis humanitaria".

Las privaciones de derechos humanos se presentan de muchísimos modos: "Aún hay muchísimas mujeres a las que se les prohíbe emitir ruidos en público, ni siquiera hablar. Hay millones de niñas que no pueden ir a la escuela".

Asimismo, la editora de ENCLAVE ODS ha hecho un repaso del resto de desafíos acuciantes que presionan a quienes vivimos en la Tierra: "A los jóvenes que estáis hoy aquí se os hace difícil e incluso impensable pensar en adquirir una vivienda propia de cara al futuro, con los cambios profesionales a los que la IA nos va a hacer enfrentarnos a todos".

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de Enclave ODS

Y ha continuado: "El cambio climático, por su parte, no da tregua. La ONU alerta de que los últimos ocho años han sido los más cálidos de la historia registrada. La desertificación avanza, los suelos se agotan, los océanos se calientan. El tiempo se acorta".

No todo es negativo

Sánchez de Lara ha querido recordar que "frente a este panorama, podríamos caer en la resignación". Sin embargo, haciendo eco del espíritu del vertical que edita y del Observatorio de los ODS, ha recordado que "este foro nació precisamente para lo contrario: para dar visibilidad, esperanza y acción".

Por eso, durante los próximos tres días se hablará de derechos humanos, de las herramientas necesarias para articular la Agenda 2030. Porque, ha dicho, "los ODS no son un listado de buenas intenciones. Son un plan de acción. Y este foro existe porque sabemos que juntos sumamos más".

Marc Simón, subdirector general social de la Fundación la Caixa

Por su parte, Marc Simón, subdirector general social de la Fundación la Caixa, ha lamentado que "en muchas ocasiones, parece que las cosas han ido al revés", cuando se piensa en los ODS.

El origen de la igualdad (y de las desigualdades) estaría en la educación: "Tenemos una sociedad en la que, a pesar de que avancen muchos indicadores, otros van hacia atrás, como la desigualdad". Y eso, ha insistido, se empieza a solucionar con una educación de calidad.

Para avanzar, ha dicho Simón, "la colaboración es esencial". Porque no se podrá conseguir nada si no se trabaja juntos.