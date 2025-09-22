Campos (DKV): "Cumplir la norma no es suficiente, hay que incluir la sostenibilidad en las estrategias y hacerla rentable"

Fernando Campos, consejero delegado de DKV, ha sido claro durante su intervención en el IV Observatorio ODS: "Cumplir con la regulación no es suficiente. Hay que ir más allá e incluir la sostenibilidad en nuestras estrategias haciéndola, además, rentable".

"Debemos creer en lo que estamos haciendo, buscar valor compartido y generar mayor impacto en el negocio. Esto, a su vez, mejorará la reputación de la empresa", ha continuado Campos.

El consejero delegado de DKV ha puesto como ejemplo el sector de los seguros, en el que se ha incluido la sostenibilidad como parte de la cadena de valor.

Fernando Campos, consejero delegado de DKV

Concretamente, en DKV "hemos lanzado proyectos como la telemedicina, planes para dejar de fumar, etc. Es una cuestión de impacto y no de cumplir por cumplir", ha señalado.

Se han producido avances, pero todavía queda un sprint final: los últimos cinco años de la Agenda 2030.

Un periodo en el que la colaboración tiene que ser el eje. "Hemos aprendido que ha dejado de ser opcional para ser estratégica. Y eso lo están haciendo muy bien los jóvenes", ha continuado Campos.

En esta línea, DKV ha impulsado el foro de diálogo abierto, donde los stakeholders tienen voz y es un espacio para la cocreación. "Hay empresas que no esperan a que la ley lo imponga, como es nuestro caso".

Retos futuros

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible todavía tienen retos por delante. Para el consejero delegado de DKV hay cuatro que son esenciales.

El primero es la gobernanza ética. "Hay que ser transparentes", ha señalado. El segundo al que ha hecho referencia ha sido el cambio climático.

El envejecimiento poblacional también es otro de los retos que hay que enfrentar. "Hay que ser creativos y pensar para dar solución a este desafío".

Por último, Campos ha mencionado la inclusión. "En la Fundación Integralia DKV damos trabajo a más de 600 personas con discapacidad. Es una población muy importante que tiene derecho a trabajar".