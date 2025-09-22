"125 años para conseguir la paridad": la igualdad de género centra el debate del IV Observatorio de los ODS

Brecha salarial. Techo de cristal. Conciliación. Estos son los grandes temas que ha abordado la primera mesa redonda de la tarde del IV Observatorio de los ODS de EL ESPAÑOL, ENCLAVE ODS e Invertia.

Para debatir sobre igualdad de género y políticas concretas para la erradicación de las desigualdades, han compartido escenario Pilar Mateo, fundadora de Inesfly y Women Paint Too (WPToo); Irune Aguirrezábal, directora del Programa Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos Democracia e Igualdad de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); Érika Rodríguez, directora de la Fundación Carolina; Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres; y Marta Granero, experta en RRHH de Mapfre.

Y es que, aunque parezca mentira, las mujeres aún seguimos haciendo frente a sesgos y discriminaciones, por el mero hecho de ser mujeres. En materia de derechos laborales, encontramos la brecha salarial: según el INE, las mujeres ganan casi 5.000 euros menos al año que los hombres.

Mesa redonda. Igualdad de género y políticas concretas para la erradicación de las desigualdades

Según el informe Women in Business 2025, solo el 19,3% de los CEO en España son mujeres y únicamente el 4,5% de las presidencias están ocupadas por mujeres.

A nivel de conciliación, los datos tampoco son mejores: el 93,3% de quienes trabajan a tiempo parcial por el cuidado de niños son mujeres. Asimismo, el 79% que lo hace por otras obligaciones familiares también son mujeres.

En algo tan básico como la sanidad, además, también hay brechas de género que afectan más allá de las consultas. Un reciente informe de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale afirma que, a pesar de que las mujeres suponen un 70% de la población que padece dolor crónico, el 80% de las investigaciones en relación con esta dolencia se basan en sujetos masculinos.

125 años

Las brechas de género son múltiples y afectan a todas las mujeres del planeta. Como ha recordado Aguirrezábal, "nos quedan 125 años para conseguir la paridad, y eso contando cuatro dimensiones en alrededor de dos tercios de las economías del mundo".

Uno de esos pilares básicos es la educación que, ha matizado, "tiene una tendencia alcista". Sin embargo, "el problema lo encontramos en la investigación y las carreras STEM". Si bien es verdad que, en España, cada vez hay más mujeres cursando carreras tecnológicas y científicas, "aunque lo paradójico es qué ocurre después, porque hay paridad a la hora de estudiar, pero no en el mercado laboral".

Para Mateo, como científica, ha insistido en "buscar referentes vivos en el mundo de la ciencia", pues "en el mundo de la ciencia el eje central es el hombre; la imagen de la ciencia es un hombre. También ocurre en la religión". Y eso, ha dicho, ha redibujado la percepción de la sociedad.

Rodríguez ha recordado que "ser mujer es complicado en casi todas partes; sin embargo, hay que ver cómo se van solapando las desigualdades en unos lugares y en otros". En concreto, ella ha puesto el foco en cómo hacen mella en las latinoamericanas, especialmente las indígenas.

"Necesitamos políticas que atiendan esas desigualdades: las mujeres sufren más la inseguridad, las migraciones y las rupturas de las cadenas de cuidados, al igual que las migraciones forzadas que se derivan en trata".

En España, ha matizado Rodríguez, "los cuidados son un pilar básico del Estado del bienestar y se ha suplido gracias a las mujeres migrantes". Personas que, ha reivindicado, también necesitarán que se las cuide en algún momento, pero "qué va a ser de ellas".

Baena ha remarcado que en la mayor parte del país, fuera de las grandes ciudades, "la conciliación existe gracias a las renuncias de las madres y a los cuidados de las abuelas y las escuelas".

Y ha reivindicado: "Somos una generación de mujeres que nos creímos de verdad el 'si quieres puedes', hasta los 30 que, las que quisimos ser madres, nos encontramos con que la maternidad es el gran techo de cristal".

Porque "el 90% de las personas cuidadoras del mundo son mujeres, y no se reconocen".

Granero ha enlazado estos detalles con que el 60% de las personas paradas de más de 45 años son mujeres. "Las empresas vivimos esta realidad, pero es una problemática que afecta a toda la sociedad".

Desde un punto de vista empresarial, ha dicho, "tenemos que trabajar mucho en el tema de los sesgos y apoyarnos en el plan de igualdad. En MAPFRE vamos ya por nuestro cuarto plan". Porque los cuidados, ha insistido, no van a desaparecer, pues "costearte una guardería es algo que las familias no se pueden plantear y las mujeres están renunciando a sus carreras por ello".