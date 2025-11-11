La libertad en el siglo XXI Ciclo de conferencias 'La libertad en el siglo XXI' con José María Álvarez-Pallete Rodrigo Mínguez E. I. Publicada 11 noviembre 2025 21:46h Actualizada 11 noviembre 2025 22:11h 1 de 12 De izquierda a derecha; Juan Abarca, presidente de HM Hospitales; José María Álvarez-Pallete; economista y expresidente de Telefónica; Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL; y José Luis Delso, vicepresidente de SEK Education Group; en el ciclo de conferencias 'La libertad en el siglo XXI'. Rodrigo Mínguez 2 de 12 Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), durante su intervención en el ciclo de conferencias 'La libertad en el siglo XXI'. Rodrigo Mínguez 3 de 12 José María Álvarez-Pallete; economista y expresidente de Telefónica, en el ciclo de conferencias 'La libertad en el siglo XXI'. Rodrigo Mínguez 4 de 12 De izquierda a derecha; Juan Abarca, presidente de HM Hospitales; José María Álvarez-Pallete; economista y expresidente de Telefónica; Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL; José Luis Delso, vicepresidente de SEK Education Group; y Nieves Segovia, presidenta de SEK Education Group; en el ciclo de conferencias 'La libertad en el siglo XXI'. Rodrigo Mínguez 5 de 12 José María Álvarez-Pallete, economista y expresidente de Telefónica, durante su intervención en el ciclo de conferencias 'La libertad en el siglo XXI'. Rodrigo Mínguez 6 de 12 José María Álvarez-Pallete, economista y expresidente de Telefónica, en el ciclo de conferencias 'La libertad en el siglo XXI'. Rodrigo Mínguez 7 de 12 José María Álvarez-Pallete, economista y expresidente de Telefónica, durante su intervención en el ciclo de conferencias 'La libertad en el siglo XXI'. Rodrigo Mínguez 8 de 12 José Luis Delso, vicepresidente de SEK Education Group, estrecha la mano con José María Álvarez-Pallete; economista y expresidente de Telefónica; en presencia de Nieves Segovia, presidenta de SEK Education Group; y Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL; en el ciclo de conferencias 'La libertad en el siglo XXI'. Rodrigo Mínguez 9 de 12 De izquierda a derecha; Adolfo Suárez Illana, abogado; José María Álvarez-Pallete; economista y expresidente de Telefónica; y Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL; en el ciclo de conferencias 'La libertad en el siglo XXI'. Rodrigo Mínguez 10 de 12 Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), conversa con el abogado Adolfo Suárez Illana; en el ciclo de conferencias 'La libertad en el siglo XXI'. Rodrigo Mínguez 11 de 12 Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia, conversa con Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela (UCJC); en el ciclo de conferencias 'La libertad en el siglo XXI'. Rodrigo Mínguez 12 de 12 Imagen del salón de actos del Campus de Almagro de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), donde se celebra el ciclo de conferencias 'La libertad en el siglo XXI'. Rodrigo Mínguez Conferencias José María Álvarez-Pallete Eventos EL ESPAÑOL Tecnología UCJC: Universidad Camilo José Cela El Español Libertad