Juan Bravo, ante los cambios urgentes pedidos a CNMC para evitar otro apagón: "Lo primero es sacar la ideología de REE"

Ante la alerta desatada en las últimas horas por la petición de Red Electrica a la CNMC de cambios urgentes que eviten un riesgo de nuevo apagón, Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, tiene un primer mensaje también de cierta urgencia.

"El primer cambio que hay que hacer es sacar la ideología de Red Eléctrica". Porque, ha recordado Bravo en el III Foro Económico Español en Ceuta, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, el apagón de abril dejó lecciones que conviene no olvidar.

"Tenemos que tener un mix equilibrado y la energía nuclear es necesaria, ya se vio", ha apuntado. Esto no quiere decir dejar al lado las renovables, que son "una oportunidad" o dejar de explorar otras opciones más a futuro, como el hidrógeno, que es "un aspecto a desarrollar" todavía.

Juan Bravo Baena, vicesecretario de Economía del PP

En todo caso, ha remarcado que hay que sentarse a hablar. "¿Por qué en lugar de buscar el choque continuo no nos sentamos a hablar de infraestructuras?", se ha preguntado, o por qué Teresa Ribera ha defendido una vez que se ha convertido en comisaria en Bruselas que la nuclear es energía limpia.

"O miente allí o miente aquí", ha opinado Bravo. El vicesecretario de Economía del PP ha abordado en la cita de Ceuta numerosos temas, empezando por las propias oportunidades de la ciudad autónoma, que cuenta con una "fiscalidad muy atractiva" gracias a sus bonificaciones a los impuestos de la renta o sociedades.

También en cuanto a conectividad, a 25 minutos de Málaga –a su vez conectada con 140 destinos– la juventud de su población o la reinvención de Ceuta, de puerto franco a abordar ahora su desarrollo en aspectos tecnológicos, como centros de datos.

"No creo que haya muchas economías territoriales en España que hayan sido capaces de reinventarse tantas veces en tan poco tiempo", ha considerado.

Ha sido al hablar de sus retos cuando el abanico se ha abierto. Porque en Ceuta presiona, como en toda España, la falta de vivienda para atender la demanda.

¿Qué hacer? Bravo es partidario de aumentar la oferta, que la administración sea más ágil en sus trámites y, además, que haya bajadas de impuestos relativos a la compraventa. "Podemos hacer un esfuerzo", por ejemplo en el tributo de transmisiones patrimoniales o sobre el IVA, para "tratar de equilibrar" el fuerte incremento de precios visto en los últimos años.

Sobre todo para la gente joven; la edad media actual para comprar la vivienda está en 41 años. "Eso no es un futuro", ha considerado.

El desafío, cree Bravo, es de país, pero muchas cosas están estancadas. Lo ve en la falta de Presupuestos. "¿Qué pasaría en las empresas si no tuvieran presupuesto?", ha cuestionado.

También ha puesto el acento en la deuda, que asciende a 60.000 millones "que pagarán las generaciones futuras" y cuyos intereses limitan la capacidad de inversión.

"Tenemos que aspirar al equilibro", ha dicho Bravo, o sea, cero deuda. Está convencido de que un Gobierno del PP puede lograrlo al final de una legislatura.

También está seguro de que la subida del SMI se debe acotar conforme al acuerdo entre patronal y sindicatos y que quien lo perciba debe estar exento del IRPF, una cuestión que generó enorme controversia este año, porque esa cuantía es "para responder a unas necesidades mínimas" y hay que tener en cuenta el impacto de la inflación, especialmente en la cesta de la compra.

Por último, un par de recados a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Es una pena que no se esté hablando de la financiación autonómica" y sí de quita de deuda, ha apuntado que le transmiten las comunidades autónomas.

Y dos: ¿se puede ser a la vez ministra de Hacienda y candidata a la Junta de Andalucía? "Y no ser ninguna de las dos cosas, también", ha respondido. Para Bravo, "quien mucho abarca, poco aprieta" y, además, ha aseverado, "no se puede utilizar el Ministerio de Hacienda para hacer política".