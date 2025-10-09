Ceuta se consolida como "polo de inversión tecnológica y empleo cualificado", según la delegada del Gobierno

Cristina Pérez Valero, delegada del Gobierno de Ceuta, durante el III Foro Económico Español en Ceuta, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. Cristina Villarino

Ceuta avanza en su consolidación como destino de "inversión tecnológica y empleo cualificado". Así lo ha afirmado este jueves Cristina Pérez Valero, delegada del Gobierno en la Ciudad Autónoma, durante la clausura del III Foro Económico Español organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Pérez Valero ha destacado que Ceuta cuenta con "una hoja de ruta ya iniciada hace unos años", basada en sus incentivos fiscales y en su régimen económico y fiscal especial, "clave para consolidar un centro de economía digital que atraiga empleo cualificado".

Según la delegada, "nuestras singularidades han dejado de ser un lastre y nos sitúan en una posición ventajosa para atraer empresas". En su intervención, ha subrayado que "Ceuta es un valor seguro; ahora es nuestro momento".

La representante del Gobierno ha defendido una "estrategia a medio y largo plazo" para atraer inversión y generar empleo estable. "Apostamos por un cambio radical del modelo económico de nuestra ciudad, adaptándolo a las necesidades del siglo XXI", ha añadido.

El objetivo, ha señalado, es que Ceuta "no dependa de un solo sector, sino que diversifique sus oportunidades económicas". Entre los proyectos destacados, ha mencionado la interconexión eléctrica con la Península Ibérica, que "será una realidad antes de que termine el año".

Según Pérez Valero, esta infraestructura "mejorará de manera significativa la seguridad y calidad del suministro" y convertirá a Ceuta en "un polo de atracción de inversiones, generando más empleo y nuevas oportunidades ligadas a las nuevas tecnologías".

Talento

"La captación de talento es un elemento clave en este proceso", ha destacado. "El éxito dependerá de cómo lo gestionemos: debemos empoderar a la población local e invertir en formación".

Pérez Valero ha recordado que el Plan de Recuperación ha supuesto para Ceuta una inversión de 94 millones de euros. "Esto reafirma el compromiso del Gobierno con nuestra ciudad, que se sitúa como prioritaria dentro del mapa nacional", ha explicado.

En los últimos cuatro años, la ciudad ha atraído a "las principales casas de juego online de Europa", impulsadas por la baja fiscalidad del territorio y las facilidades administrativas. "Seguiremos apostando por esta política fiscal", ha asegurado.

La delegada también ha reivindicado la cooperación institucional: "Estas ventajas funcionan gracias a una maquinaria bien engrasada, donde colaboran administraciones, organismos públicos y entidades privadas de forma eficaz".

En un contexto de "nomadismo digital", Pérez Valero ha afirmado que Ceuta "ofrece una calidad de vida envidiable y una situación geoestratégica clave, a caballo entre dos continentes, de la que debemos sacar partido".

Pérez Valero ha defendido además el impulso al turismo como "una línea de futuro" para diversificar la economía local. "Tenemos materia prima y potencial para competir con otros destinos cercanos", ha asegurado.

"Verde, azul y digital: así se construye la Ceuta del futuro. No como un lema, sino como una realidad", ha concluido Pérez Valero, reivindicando una ciudad "abierta, plural, joven y dinámica".