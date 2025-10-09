Ceuta aspira a ser un destino complementario al turismo que ofrece Andalucía

Nicola Cecchi, consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte de la Ciudad Autónoma de Ceuta; Ángel Recio, delegado de EL ESPAÑOL de Málaga; y Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol en el III Foro Económico Español en Ceuta, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. Cristina Villarino. EL ESPAÑOL

Ceuta quiere atraer al turismo. Consciente de sus limitaciones en cuanto a planta hotelera, la Ciudad Autónoma busca convertirse en un destino complementario al turismo en Andalucía, región a la que está conectada por helicóptero.

Así lo ha asegurado Nicola Cecchi, consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte de Ceuta durante su intervención en el III Foro Económico Español en Ceuta, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Ceuta aspira a “ser un destino complementario a lo que tiene Andalucía”. “Al no tener aeropuerto no somos destino primario. Ceuta se tiene que posicionar como un destino para visitar uno o dos días desde Málaga”, ha asegurado.

Conversación a dos. El turismo como motor

Por eso han lanzado la campaña ‘Menos de lo mismo’ en los que se muestran como algo único. “Es algo que podemos vender y es algo que puede funcionar muy bien”, ha dicho.

Para Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, lo que tiene que conseguir Ceuta es ampliar la oferta hotelera y las frecuencias de helicópteros desde Algeciras y Málaga.

Lo que recomienda es establecer los requisitos de Ceuta como destino. Por ejemplo, potenciando el turismo de compras y cultural o para realizar actividades náuticas. “Son algunas de las fortalezas que tiene”, ha afirmado.

Desde Ceuta reconocen la limitación hotelera y saben que es donde tendrán que poner el foco. “Buscaremos soluciones porque es un freno enorme”, ha revelado el consejero.

La estrategia de Ceuta consiste en atraer más al turista nacional, pero es verdad que también los viajeros de Marruecos son importantes para el comercio de Ceuta, según el consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte.

En lo que va de año ha asegurado que están “satisfechos” con los logros alcanzados. Por ejemplo, han conseguido recuperar cruceros pasando de 11 el año pasado a 17 este.

También ha citado el turismo MICE con 2.000 personas que ya han llegado en 2025 y que han conseguido que la ocupación hotelera sea alta. “El parador está en un 88% de ocupación media y en los meses de verano ha estado con un 100%”, ha añadido.

Para la Costa del Sol el año turístico está siendo “bueno”. Javier Hernández ha avanzado que “cerrarán el año con 78% de ocupación hotelera en costa e interior” y ha puesto en valor la desestacionalización que está viviendo la zona.

Turismofobia

En cuanto a la turismofobia, Javier Hernández ha opinado que este fenómeno requiere de que las administraciones públicas piensen muy bien en mantener la promoción turística pero trabajar la planificación de los destinos.

Como ejemplo ha puesto Málaga, con seis cruceros el mismo día y 11.000 visitantes a la misma hora en la ciudad. “Eso hay que gestionarlo, planificarlo y dispersar las actividades”, ha señalado el vicepresidente de la patronal hotelera.

En la Ciudad Autónoma, por el contrario, no tienen ese problema. “Ceuta nunca será un destino de turismo de masas”, ha sentenciado el consejero de Turismo.