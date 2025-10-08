Revuelta (Naturhouse): "El futuro son las miniempresas. Si hay muchos emprendedores, hay muchas posibilidades"

Que nadie se desanime empezando a muy pequeña escala, porque así arrancaron Inditex, Mango y Naturhouse. Es el mensaje con el que ha desembarcado en Ceuta el presidente ejecutivo y consejero delegado de esta última, Félix Revuelta, que ha puesto en valor el emprendimiento en la ciudad autónoma.

Revuelta ha compartido su experiencia empresarial en la primera jornada del III Foro Económico Español en Ceuta, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. Allí ha elogiado las "buenas condiciones" y "fortalezas" que tiene el territorio, precisamente por el ánimo de emprender.

"El futuro son las miniempresas", ha asegurado rotundo. Le avalan los casos icónicos de la empresa española: Inditex, Mango y la propia Naturhouse que, ha subrayado, arrancaron modestamente. Hoy la compañía que dirige está en 30 países y cuenta con 1.600 tiendas.

Félix Revuelta, presidente ejecutivo y consejero delegado de Naturhouse

¿Conclusión? "Si tenemos muchos emprendedores, como veo en Ceuta, tenemos muchas posibilidades" de lograr grandes nuevos casos de éxito, ha asegurado Revuelta.

Ahora bien, hay que trabajar, ha avisado. Para el presidente de Naturhouse, un empresario debe, como los coches, pasar su propia ITV, con las siglas algo cambiadas, no obstante.

Es decir, tener imaginación e inteligencia; trabajo y tenacidad y valor y vigilancia. "Lo más importante es hacer algo diferente a los demás, ver los huecos que puede haber en el mercado y transformarlo", ha señalado.

De camino, dejarse atrás ciertos miedos: no es malo copiar –"yo he copiado", ha admitido– buenas ideas que se encuentren viajando mucho por el mundo; tampoco hay que tener remilgos a la hora de admitir la ambición.

"Cuando me preguntan por qué soy empresario digo que es para ganar dinero, porque así pago bien a mis empleados, pago mis impuestos, puedo hacer obra social y retribuir a mis accionistas. No hay que avergonzarse de ganar dinero", ha avisado.

El problema, ha considerado, es que el empresario en España "está mal visto", como también lo está el fracaso, a su juicio por envidia. Otro error, a juicio de Revuelta.

Tanto es así que el libro escrito sobre su recorrido empresarial se titula "El fracaso es el principio del éxito". "El fracaso no es malo. En EEUU a la gente que fracasa la ven como personas que han tenido éxito", ha sostenido.

Más consejos para emprendedores: internacionalizar y diversificar una vez se cuenta con un tamaño importante, dedicar tiempo a la familia e integrarla en la empresa y ser solidario. En su caso, respaldando el deporte infantil aunque, admite, la cuestión le haya generado algún "lío" en el caso del fútbol.

¿Hay que mojarse en política? La última pregunta a Revuelta ha dejado una experiencia personal. En su caso, fue una participación "circunstancial" para "defender el constitucionalismo" en Cataluña durante la década pasada.

"Eso tiene consecuencias. Los independentistas me empezaron a atacar, me hicieron campañas y al final fui la primera empresa que se fue de Cataluña", una tierra en la que de desarrolló profesionalmente durante décadas que el empresario ha recordado con afecto.