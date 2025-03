El líder de UGT, a un consejero de García-Page: "Con gente como tú, el PSOE no tiene que salir a buscar problemas fuera"

Nacho Hernando, consejero de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Pepe Álvarez, secretario general de UGT han protagonizado un acalorado enfrentamiento durante la segunda jornada del IV Foro Económico de Castilla-La Mancha organizado por EL ESPAÑOL - El Digital CLM.

En la mesa redonda sobre el Diálogo social, jornada laboral y digitalización, los participantes han sido consultados por el acuerdo entre el PSOE y Junts para delegar las competencias en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña.

Pepe Álvarez consideraba que este traspaso no era diferente a otros que ya se habían hecho en el pasado, como los de tráfico o los puertos. "Los funcionarios de Cataluña son del Estado y cumplen las leyes del Estado. Las leyes que se van a aplicar son las mismas".

2. Mesa redonda. Diálogo social, jornada laboral y digitalización

Sin embargo, Nacho Hernando discutía que "es un pacto que genera preocupaciones. Es muy evidente que las competencias de inmigración son del Estado".

En este sentido, ha remarcado que "como humano, antes de ser del PSOE soy demócrata y defensor de los derechos humanos. No se puede llegar a la igualdad sin democracia y no se puede llegar a la democracia sin los derechos humanos. El problema de fondo es la connotación que incluye el pacto, que hace alusiones a garantizar una especie de pureza identitaria".

El consejero ha remarcado que "los que defendemos los derechos humanos, que somos socialdemócratas, somos del PSOE y defendemos la igualdad de oportunidades a tiempo completo, y no como si fuéramos fijos discontinuos".

"Esto me recuerda a menor o mayor escala a las leyes de la Ciudadanía de 1935 en Alemania", añadía, refiriéndose a las posturas de Junts. "Proteger la identidad cultural me recuerda a la White Policy de Australia que de 1901 a 1933 impedía que llegaran asiáticos que no fueran blancos".

Tras las declaraciones del consejero, Pepe Álvarez le ha replicado que si creía a Puigdemont, mientras que Nacho Hernando ha respondido que "el problema no es que yo me crea a Puigdemont, sino que Moncloa se cree a Puigdemont. No pactas con un tío que no crees".

En esta línea, ha subrayado que "el PSOE suscriba un documento que incluya la defensa de cuestiones identitarias y culturales, me suena a la ley de Trump en la primera legislatura para que no pudieran entrar musulmanes a Estados Unidos o la de Dinamarca de cero refugiados".

A esto, Álvarez ha contestado que "el PSOE con gente como tú dentro no tiene que salir a buscar muchos problemas fuera".

"En todo caso será porque, en esto, estoy más cerca de Podemos", ha respondido Hernando. "¿Aquí pureza de la raza, que nuestro ADN es el más mezclado del mundo?".

"No se va a modificar ninguna ley en España que permita racismo. Lo demás es darle fuego a un incendio que lo único que nos lleva es a una cosa que es perder una gran oportunidad para trabajadores y trabajadoras, que es que se puedan seguir aprobando leyes que les protegen", ha señalado Álvarez.

Tras estas palabras, los moderadores movieron el coloquio a otro asunto, con lo que la acalorada discusión quedó apagada.