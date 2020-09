Lastra culpa a Ayuso de no cumplir con las medidas de la Fase 1 en Madrid: "No ha llegado a la pandemia"

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha asegurado en plena segunda ola del coronavirus "Madrid no ha llegado a la pandemia" porque no ha cumplido con las medidas prometidas para pasar a la Fase 1 de la desescalda a finales de mayo.

"No ha contratado rastreadores, hay centros de salud cerrados y también urgencias. No han puesto medidas contra los hacinamientos, sólo hay que ver el Metro", ha criticado Lastra en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Nos dijo que tenía estas medidas para avanzar a la Fase 1 y no las ha adoptado", ha añadido.

Así, Lastra insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a "tomar medidas más drásticas" ante la saturación de los hospitales. "Hay una transmisión del virus por no adoptar medidas que sí adoptaron otras 16 comunidades autónomas", ha afirmado en Antena 3, para denunciar que "el PP lleva 25 años destrozando la sanidad pública".

Acusa al PP de "desleal"

Aún así, ha puesto en valor la colaboración entre la región y el Gobierno y ha apelado a la "solidaridad de todos" para conseguir "doblegar la curva". Sin embargo, ha lanzado una crítica no solo al Gobierno de Díaz Ayuso, también al PP, a quienes les ha acusado de "deslealtad" al Ejecutivo de Sánchez. "Lo que nos hemos encontrado han sido bofetones. (...) No apoyaron el estado de alarma en tres ocasiones", ha señalado.

Sobre las manifestaciones de los barrios del sur contra la restricción de la movilidad y la prevista este fin de semana de la que se ha desligado el PSOE tras alentarla, Adriana Lastra ha dicho "respetar" las reivindicaciones pero "no es el momento" de salir a la calle. "Hay transmisión comunitaria", ha apuntado, recordado que "Ayuso alentaba las manifestaciones de Núñez de Balboa".

Lastra también se ha referido a la ausencia del Rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. "Se está sobredimensionando su ausencia. Desconozco los motivos", ha señalado.

Por último, la portavoz socialista ha quitado hierro a la tramitación de los indultos de los presos del procés al señalar que "se van a tramitar" y que "se va a cumplir la ley". Sobre la reforma del delito de secesión, ha abierto la puerta a "modernizar" la Constitución para hacer "acorde" con la realidad. "El ministro de Justicia quiere que sea un anteproyecto de ley", ha añadido.