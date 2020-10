Kroos y su felicidad con que el Real Madrid porque no hay cenas nocturnas

Toni Kroos siempre se ha mostrado como un jugador muy tranquilo y muy focalizado en el fútbol y en su familia. Su vida extradeportiva se limita a seguir entrenando, cuidar de los suyos y seguir instruyéndose. Una faceta de su vida también es la del podcast semanal que tiene junto a su hermano Felix donde descubre muchos de estos aspectos sobre su vida. En el último episodio de este mismo miércoles también ha desvelado una situación que agradece del vestuario blanco.

El alemán ha hablado sobre la vida con el vestuario tras los partidos. En el Bayern de Múnich estaban habituados a hacer una cena tras cada encuentro de la Champions League. El germano, junto a sus compañeros del club bávaro, hacían piña después de estos choques en la máxima competición continental. Una cuestión que no terminaba de convencer a Kroos y sobre la que admite que acudía un poco obligado por la presión que hacía el resto.

"Ya no tienes ganas de hacer eso después. Para ser honesto, siempre lo encontré un poco molesto. Estoy muy contento con la forma en que se manejan las cosas aquí en Madrid", esgrime el centrocampista admitiendo que los viajes son directos hacia su casa que es lo que más le apetece ahora. "Podemos viajar de regreso inmediatamente después del partido. Lo sabía de manera diferente a Munich en ese momento. Eso siempre fue agonizante", concreta sobre esas situaciones.

Toni Kroos, con la camiseta negra del Real Madrid para la temporada 2020/2021. Foto: Instagram (@toni.kr8s)

En el 'Einfach mal Luppen', el nombre del podcast junto a su hermano Felix Kroos, de esta semana comentan las sensaciones de su regreso a Alemania, donde este miércoles fue titular ante el Borussia Monchengladbach en la máxima competición continental. El centrocampista no hizo una actuación al nivel de la del Camp Nou donde fue uno de los más destacados siendo el jugador que más entró en contacto con la pelota.

Su futuro

En la rueda de prensa que dio antes de que el Real Madrid jugase frente al Borussia, aclaró esos rumores permanentes sobre una posible vuelta a Alemania en los próximos años. Evidentemente siempre se muestra feliz por regresar a su tierra, pero ahora mismo su mente solo piensa en retirarse con la camiseta blanca.

"Bueno, siempre me gusta volver a Alemania, es mi país y es mi idioma. Es más fácil para mí. Pero siempre he dicho que disfruto mucho en el Real Madrid y me gusta mucho Madrid, estoy feliz aquí. Mi idea es terminar mi carrera aquí. Claro que ha habido ofertas en estos seis años, pero estoy feliz en el Real Madrid y nunca las he escuchado. Quiero acabar aquí", explicó un Kroos que quería silenciar cualquier tipo de rumor que le sitúe fuera del club merengue.

El germano no es la primera vez que deja entrever que quiere acabar su etapa profesional como jugador en el Real Madrid. A sus 30 años lo ha repetido varias veces aunque queda mucho tiempo para que finalice su actual contrato con la entidad: el mes de junio del año 2023. Por lo que todavía tiene contrato por esta temporada que aún está comenzando y otras dos más. La última renovación del internacional alemán con el conjunto blanco se firmó en el año 2019.

