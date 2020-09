El reto de Marcelo en el Real Madrid: capitán y líder del equipo o suplente de lujo de Mendy

Marcelo Vieira afronta una nueva temporada en el Real Madrid. Será la decimoquinta como jugador blanco, seguirá siendo el segundo capitán de la plantilla y volverá a tener la confianza de Zidane. El brasileño ya es toda una leyenda en la entidad merengue, pero aún tiene cuerda para rato. Así lo dejó claro durante la campaña pasada cuando llegaron algunas llamadas para interesarse por su situación.

Nadie va a descubrir ahora al jugador brasileño. Pero tampoco se puede negar la confianza a uno de los mejores laterales que ha visto el Madrid, La Liga y el mundo. Zidane, en esta última temporada, apostó por él a pesar de las críticas y Marcelo respondió grandes actuaciones en partidos tan trascendentales como el último Clásico.

Su experiencia, sus galones en el vestuario y su juego ofensivo para dominar con el balón son los principales alicientes del técnico francés para apostar un año más por Marcelo. El francés sabe que el de Río de Janeiro fue uno de los grandes pilares de los éxitos que ha conseguido en su aún corta carrera como entrenador. Le quiere para esta nueva temporada y el lateral le ha demostrado que está para las grandes citas.

Marcelo durante un entrenamiento del Real Madrid

Cada vez los futbolistas se cuidan más y eso se traduce en mejor físico de los equipos. Zidane lo sabe y junto a Gregory Dupont, el preparador físico del primer equipo, ha ido insistiendo a sus jugadores de ello durante el último año. El Real Madrid ha ido evolucionando a esa tendencia hasta transformar a un Marcelo al que le criticaban por su forma y ahora todos alaban.

Su futuro

Con contrato hasta 2022 y 32 años, Marcelo apunta a seguir llenando las vitrinas del Santiago Bernabéu como lo ha hecho durante su trayectoria como jugador del Real Madrid. Si bien es cierto que sigue abierta la posibilidad de dar un paso a un lado desde el próximo verano, no piensa más allá de un nuevo año en el que volverá a intentar hacerse con una nueva Champions League que hiciera de su leyenda algo aún más grande, si cabe ya.

En una conversación con Fabio Cannavaro en Instagram dejó claras sus intenciones. "Yo no quiero salir y creo que el Madrid no me dejaría. Aquí estoy muy bien. Desde que he llegado aquí con mi familia, tengo una historia increíble. No sé si es verdad de que la Juve me quiere, la verdad", explicó Marcelo cuando los rumores sobre una posible salida a Turín eran de actualidad esos últimos meses.

Marcelo calienta antes del partido frente a la Real Sociedad REUTERS

El matrimonio que ha establecido con Zidane también asegura ese futuro y cada vez que tiene la oportunidad, lo explica: "La gente pensaba que no podría manejar el vestuario del Madrid con tantos pesos gordos y lo ha hecho increíble. Cuando legó estábamos en un momento muy duro, no ganábamos casi nada, y con trabajo y humildad, solo eso, entendiendo a los jugadores, hemos conseguido mucho".

Mendy y su importancia

Aunque no sea ya un fijo en el lateral izquierdo, su alternancia con Ferland Mendy ha sido una bendición. El hecho de que el francés haya cogido más importancia en la plantilla le ha dado un respiro en cuanto a la responsabilidad y en cuanto al físico. Esta última cuestión además ha sido un factor muy importante para que Marcelo siga atesorando calidad en sus piernas. Está igual de fino que cuando comenzó su carrera de blanco y en el cuerpo técnico están muy satisfechos con sus capacidades para sus 32 años.

El lateral francés recaló en el Real Madrid a petición de Zidane y el técnico merengue ha ido alternando la participación de uno y otro a lo largo de toda la 2019/2020. La apuesta por el galo provocó que Sergio Reguilón tuviese que salir cedido al Sevilla. Ahora mismo están los tres en Valdebebas, pero la continuidad del brasileño ha obligado al canterano a salir un año más cedido o a dejar dinero en las arcas del club.

De hecho, atendiendo a una predicción que hizo hace unos meses Olocip , Marcelo era el más fiable de los tres. En cualquier caso, decida lo que decida Zidane dentro de esa alternancia, el francés tendrá consigo un capitán y líder en Marcelo o un suplente de garantías para Mendy.

[Más información: Mbappé y las claves para que su fichaje por el Real Madrid en 2021 sea posible]