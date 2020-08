Reguilón se desata en directo con Ibai Llanos: "Los cojones me voy a controlar hoy"

Sergio Reguilón fue uno de los claros protagonistas de la celebración del Sevilla tras la conquista de su sexta Europa League. El canterano del Real Madrid, cedido esta temporada en el cuadro hispalense, celebró por todo lo alto el título. Tras levantar la copa se le vio tendido en el césped entre lágrimas, pero más tarde protagonizaría junto al streamer Ibai Llanos uno de los momentos más virales de la temporada.

Ibai, que se encontraba realizando uno de sus streamings en Twitch en esos momentos, tuvo la idea de llamar en directo a Reguilón, que seguía de fiesta con sus compañeros en el vestuario. Y el lateral zurdo le cogió el teléfono y protagonizó todo un momentazo de internet.

Reguilón no se contuvo pese a estar en directo y mostró ante todos los seguidores de Ibai lo feliz que estaba en ese momento tras lograr su mayor triunfo de toda su carrera, hasta el momento. No se cortó y dejó frases como: "Ahora mismo estoy con una Heineken...", "los cojones me controlo hoy" o "que soy campeón de Europa, no me toques los cojones".

Minuto 15 después de ser campeón



Reguilón ya va totalmente borracho



Y yo me preocupo por él cuál padre pic.twitter.com/qt2GaKnBgi — Ibai (@IbaiLlanos) August 21, 2020

Rebosaba felicidad Reguilón mientras hablaba con un Ibai que se partía de risa. "Va borracho ya", decía el streamer nada más colgar el teléfono. ¿Tendrían efecto los consejos "de padre" que Ibai dio a Reguilón? ¿O llegó Reguilón "volando" a Sevilla como avisó?.

Reguilón, tendido en el suelo con una bandera de España, tras ganar la Europa League con el Sevilla EFE

Ibai es amigo de Reguilón, quien guarda buena relación con un gran número de youtubers y streamers españoles. "Sergio Reguilón grabando siete tiktoks y el TAG del novio en sus días libres y después ganando una final europea contra el Inter, nah, es mi chico, mi jugador", escribía antes Ibai en un tuit que contó con miles de retuits.

Sergio Reguilón grabando siete tiktoks y el TAG del novio en sus días libres y después ganando una final europea contra el Inter, nah, es mi chico, mi jugador — Ibai (@IbaiLlanos) August 21, 2020

De esta manera, Reguilón redondeó una semana sobresaliente en la que fue convocado por la Selección de Luis Enrique para los partidos de septiembre y ha ganado la Europa League, su primer gran título como futbolista profesional. Lo que le depara el futuro no lo sabe ni él: "No sé ni yo dónde voy a jugar la próxima temporada", decía hace unos días. Ahora tendrá tiempo para pensar y elegir con el mejor sabor de boca posible.

