En Francia aseguran que el PSG no pierde de vista a James Rodríguez

James Rodríguez sigue buscando novias ante el hecho claro de que no seguirá en el Real Madrid. El colombiano ha sido relacionado últimamente con clubes ingleses, sobre todo con un reencuentro con Carlo Ancelotti. Pero, son más clubes los que están pendientes de su figura y en Francia no se olvidan de él. El PSG ya se había interesado por el centrocampista en el pasado, pero parece que ha reactivado los contactos este verano.

En Francia ya se habla de ha habido contactos entre su agente, Jorge Mendes, y el club parisino. Le10Sport ha informado este martes de que el representante portugués sigue hablando con entidades para colocar a su representado y que la última ha sido el Paris Saint-Germain. Con un coste no tan elevado como lo tenía en el momento en el que se interesaron por él, la situación podría dar un giro de 180 grados.

En el entorno del Real Madrid se habla de un precio entre los 35 y los 25 millones de euros para firmar su salida. De momento, las primeras ofertas que se han filtrado desde Inglaterra se sitúan sobre los 25, pero los blancos siguen escuchando. La información que llega desde Francia es que el PSG podría estar dispuesto a ofrecer una cifra superior a la del Manchester United.

El saludo entre el presidente Florentino Pérez y James Rodríguez

El Atlético de Madrid fue el verano pasado el equipo más cercano a hacerse con sus servicios. Todo parecía encaminado, pero el acuerdo se terminó turbando por culpa de los acontecimientos que fueron sucediendo, como el partido en los Estados Unidos. El interés desde los rojiblancos sigue existiendo, pero esta por ver si harán un nuevo movimiento con la nueva situación de mercado provocada por el coronavirus.

Ancelotti le quiere

El técnico italiano confía y mucho en James Rodríguez. El colombiano llegó en el verano de 2014 a la entidad merengue con Ancelotti en el banquillo. Sin embargo, el entrenador salió del equipo en 2015 después de más de 100 partidos dirigidos al cuadro blanco.

Sus caminos no se han vuelto a juntar desde entonces, a pesar de las constantes intentonas del técnico. Cuando James se fue al Bayern, Ancelotti dejó el equipo y apenas pudieron coincidir unos cuantos partidos. Cuando Ancelotti se fue al Nápoles, el presidente del club italiano se negó a pagar los 50 millones que pedía el Real Madrid. Y ahora, que James está en la rampa de salida del equipo blanco, el entrenador tiene opciones de hacerse con sus servicios.

James Rodriguez al término de la fiesta sobre el césped del Di Stéfano EFE

El colombiano supondría un enorme impulso a su proyecto en el Everton. Todo un fichaje estrella para que el equipo que esta temporada se ha quedado en la zona media de la tabla, pero que aspira a conseguir puestos europeos con el veterano entrenador en el banquillo.

Opiniones de todos los gustos

Arturo Vidal ha defendido a su compañero de profesión y casi "hermano" James Rodríguez. El colombiano del Real Madrid no está viviendo una situación nada fácil en la entidad merengue, donde no tiene minutos y cuya salida es cuestión de tiempo. Es por ello que en las últimas jornadas no para de recibir consejos sobre qué hacer por el bien de su futuro.

James "quiere jugar y disfrutar del fútbol", ha indicado Vidal en unas palabras para Win Sports. "Él se prepara todos los días para ser el mejor" y "este será el momento" para que "salga y pueda disfrutar". Pese al consejo de abandonar Madrid, el jugador culé no duda de que "tiene mucho nivel para ser titular en el Real Madrid fácilmente".

