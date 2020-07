James Rodríguez, en la órbita del Manchester United: un fichaje de menos de 50 'kilos'

James Rodríguez no seguirá en el Real Madrid la próxima temporada. El futbolista colombiano saldrá traspasado después de que esta campaña apenas haya contado en los planes de Zinedine Zidane. Si bien el año pasado fueron Atlético de Madrid y Nápoles los que llamaron a su puerta con mayor insistencia, ahora parece que desde la Premier League han puesto sus ojos en el internacional cafetero.

En concreto, el Manchester United. Revela Mirror este martes que los red devils ya han señalado tres objetivos en el mercado para mejorar la plantilla y James es uno de ellos. Confían en que su contratación, al quedarle un año de contrato y visto su tímido rol que ha tenido esta temporada de blanco, saldría por menos de 50 millones de euros. El Madrid le dejaría ir.

Todo apunta que, salvo situación de extrema necesidad, James no volverá a jugar con el Real Madrid. Zidane desveló tras el partido contra el Athletic que fue el propio James Rodríguez el que quiso quedarse fuera de la convocatoria para el choque de San Mamés. "Es él que ha querido quedarse fuera por un tema suyo", dijo el técnico francés, que no quiso ahondar. "No voy a hablar nada más de eso", zanjó, cuando se le insistió.

Jadon Sancho, en un partido del Borussia Dortmund Reuters

Jadon Sancho y Koulibaly, en la agenda

James reforzaría el United, aunque la prioridad y el objetivo número uno sigue siendo Jadon Sancho. La joven estrella del Borussia Dortmund es el refuerzo estrella que quieren en Old Trafford, pero las negociaciones están atascadas en los 120 millones que pide el club alemán y que los red devils no están dispuestos a pagar. El tercer objetivo es Kalidou Koulibaly, que será difícil por la gran competencia que habrá por su fichaje.

El United, en la pelea por la Champions

En lo deportivo, el Manchester United volvió este sábado a sumar una alegría al golear al Bournemouth (5-2) con una gran actuación del joven Mason Greenwood. La perla de los 'Diablos Rojos' anotó dos tantos en el triunfo de su equipo, que se colocó de manera provisional en puestos de Champions por primera vez desde la quinta jornada. El triunfo posterior del Chelsea le devolvió a la quinta plaza.

De Gea, con el Manchester United y llevando una camiseta contra el racismo Reuters

Y eso que las cosas no empezaron bien para los de Ole Gunnar Solskjaer. Se adelantó en el marcador el Bournemouth, uno de los grandes candidatos a descender, con una genialidad de Stanislas. El jugador de los Cherries se inventó un caño sobre Harry Maguire prácticamente en la línea de fondo y batió sin ángulo a David de Gea.

El tanto, de una magnífica factura, no noqueó al United, que se repuso con contundencia antes del descanso. Greenwood empató sobre la media hora y Marcus Rashford, de penalti, y Anthony Martial, en el tiempo añadido de la primera parte, mandaron al United 3-1 arriba encarando el túnel de vestuarios.

Un penalti por mano de Eric Bailly propició que el Bournemouth se acercara en el marcador (3-2), pero Greenwood, completando su doblete, y Bruno Fernandes, que no falló en su cita con el gol, rubricaron la 'manita' a favor de los de Solskjaer.

