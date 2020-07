El once del Real Madrid ante el Getafe

Real Madrid y Getafe cierran en el Di Stéfano la jornada 33 de La Liga. Un partido muy importante para los dos equipos y es que hay mucho en juego para los de Zinedine Zidane y para las de José Bordalás. Para el encuentro, el técnico francés no ha contado en su lista de convocados con un Eden Hazard que viene siendo castigado por los rivales con muchas faltas.

La ausencia del belga deja un nuevo puzle que resolver para el míster. Y es que Benzema es indiscutible, el delantero francés dejó una de las jugadas de la temporada el pasado fin de semana ante el Espanyol con su pase de tacón para que Casemiro firmarse el único gol del encuentro. Se buscan acompañantes para el '9' y Asensio y Vinicius están listos para el desafío.

Ambos apuntan a formar parte junto a Karim Benzema en el tridente. Lo cierto es que los tres han sido de lo más destacado desde que La Liga se reinició el pasado mes de junio. Mientras el francés continúa siendo uno de los pilares de este equipo, Marco Asensio regresó después de casi un año sin vestirse de corto por la grave lesión que sufrió el pasado verano.

Once del Real Madrid ante el Getafe

En su vuelta demostró que sigue tocado por una varita y es que a los pocos segundos de ingresar en el terreno de juego marcó su primer gol en la temporada 2019/2020. Por otro lado, Vinicius Júnior está volviendo a ser decisivo con su electricidad, velocidad y descaro, características que hacen mella en las defensas rivales.

En lo que respecta al centro del campo, más dudas. Zidane vuelve a contar con Fede Valverde, Kroos, Modric y Casemiro después de que algunos de ellos hayan cumplido sanción en las jornadas anteriores. En esta ocasión y con un ojo en el próximo enfrentamiento, podrían ser los tres veteranos los elegidos para ser de la partida ante el Getafe.

Regresa Mendy

Bajo los tres palos seguirá estando Thibaut Courtois. El belga no tiene rival y es por esto que Areola se ha convertido en el único jugador de entre los disponibles hasta la fecha que no ha disputado ni un solo minuto desde el reinicio. El ex del Chelsea tendrá por delante la tradición defensa de cuatro.

Ferland Mendy controla un balón con el pecho REUTERS

Respecto a la defensa titular con la que salió el Real Madrid en el RCDE Stadium solo se espera un cambio. Ferland Mendy y Marcelo han venido alternando sus presencias en los onces iniciales. El francés cumplió sanción por ciclo de amonestaciones ante el Espanyol y es por eso que se espera que sea él el lateral izquierdo contra el conjunto azulón este jueves 2 de julio.

El resto de la zaga estará formada por Dani Carvajal, ocupando el lateral derecho, y por Sergio Ramos y Raphaël Varane como pareja de centrales. Los tres prácticamente sin descanso y mostrando un nivel cada vez más alto, fruto de esto es que los blancos sean los actuales líderes de la clasificación y dependan de sí mismos para ganar el título.

[Más información: Horario internacional y dónde ver el Real Madrid - Getafe de la jornada 33 de La Liga]