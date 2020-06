Ceballos admite contactos con el Betis: "Están haciendo un equipo de cara al futuro"

Dani Ceballos ha vuelto a hablar sobre su futuro y lo que espera para su carrera de cara al próximo año. Lo hizo en El Larguero de Cadena SER y no descartó nada para la próxima temporada; desde volver al Real Madrid, hasta seguir en la Premier League o coger confianza con un regreso al Betis. Eso sí, admite que la opción del Madrid es difícil por los pocos minutos que podría tener.

"Cuando acabe julio tendré unos días de vacaciones y después es tiempo de valorar el futuro y donde me encuentro cómodo de cara a la temporada que viene habiendo Eurocopa y Juegos", dijo sobre lo que se avecina en las próximas semanas para él.

Y añadió: "La decisión la tendré que tomar yo donde más cómodo me encuentre para estar con la Selección el verano que viene. En el futuro el dueño soy yo de dónde voy a jugar el año que viene. No me voy a dar mucho margen porque quieren empezar a principios de septiembre".

Difícil jugar en el Real Madrid

Sobre la confianza de Zidane fue claro: "La decisión la tengo que tomar yo y donde más cómodo me encuentro es donde quiero estar. El míster me dijo que jugara un año fuera y tendré una charla con él para la temporada siguiente. José Ángel Sánchez ha hablado conmigo. A ellos les queda la Champions y después valoraremos el futuro".

Ceballos, con el Arsenal en un partido de la Premier League Reuters

"Tendría que ponerlo en la balanza. Yo al año que viene quiero sentirme importante, jugar y difícilmente lo podría hacer en el Madrid de cara a la gran temporada que está haciendo este año. Nos tendríamos que sentar, ver la mejor opción y decidir. El Betis es una opción. No cierro las puertas a ningún club. La Liga me viene bien, pero también estoy contento en el Arsenal y tengo que tenerles respeto por las jornadas que quedan", siguió.

Ya hablando sobre la actualidad, se refirió a la polémica de los arbitrajes: "Tanto Madrid como Barcelona tienen que dejar de hablar de árbitros. Sergio ya dijo que había que dejar de hablar de los árbitros. Si el Madrid va líder y el Barça segundo es por méritos propios. El Madrid es muy compacto y es difícil que se le escapen puntos a final de temporada".

Admitió que se siente bien jugando en la Premier, aunque extraña el fútbol español: "No descarto seguir en la Premier. Es una liga que me gusta y siempre tienes la sensación de querer a volver a jugar LaLiga. Se extraña jugar en España. Inglaterra me ha venido bien durante un año".

Relación con Arteta

En el Arsenal, confesó que ha mejorado su situación con Arteta tras las dudas que había en el club en la primera parte de la temporada: "Me siento mucho más asentado de mediocentro. Estoy contento de coger el nivel que quiero como futbolista". Y añadió sobre su técnico: "Hace un juego muy parecido al que hace el City y tiene una filosofía difícil de marcar para los rivales. Es un sistema donde me encuentro cómodo".

Situación y futuro del Betis

Por último, habló del Betis. Fue claro con la situación del equipo: "La destitución de Rubi es mala suerte. Ahora está en buenas manos. El Betis está en sangre verde y blanca. Vi el derbi y el Sevilla fue muy superior y el resultado fue justo".

Y para concluir, desveló que mantiene el contacto con el vestuario del Betis y Alexis, actual entrenador, le habló sobre el futuro del equipo: "Quedan Joaquín y Mandi. He hablado con Alexis porque es amigo mío y me dijo que estaban haciendo un Betis de cara al futuro".

[Más información: Ceballos amplía su cesión con el Arsenal y acabará la temporada como gunner]