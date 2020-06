Zidane: "Tengo buena relación con Bale, no hay un antes y un después de la final de Kiev"

Este jueves el Real Madrid y el Valencia cierran la jornada 29 de La Liga en el Di Stéfano. Antes de que el balón eche a rodar, Zinedine Zidane ha comparecido ante los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática. Los blancos vienen de ganar al Eibar por 3-1, mientras que los ches acabaron empatando a 1 frente al Levante.

Partido ante el Valencia

"Viene un rival muy bueno, importante, que nos lo va a poner difícil. Al final queremos hacer un buen partido y seguir con lo que hicimos el otro día. Estamos en casa y queremos los tres puntos, vamos a intentarlo. Vamos a hacer todo para ganar el partido".

Entrenamiento nocturno

"Justamente por eso. Vamos a jugar los próximos cuatro partidos a las 10 de la noche y creo que era bueno hacer al menos un entrenamiento a esta hora. Para nosotros es también tener esta sensación de entrenar más o menos a la hora que tenemos que jugar. Luego no sé si lo vamos a repetir, pero creo que esto era importante. También era importante por el tema de la luz".

Empezar fuertes

"No sé si siempre ha sido así. Hemos tenido partidos en los que empezamos bien y fuerte, y marcamos goles en la primera media hora. Creo que se nos hizo difícil después de marcar los tres goles, pero sabemos la fuerza que tenemos. No sé si queremos matar el partido rápidamente, lo que digo es que tenemos cualidades para empezar fuerte y para resolver cuanto antes. Luego hay un rival, como siempre, que te mete en dificultades y hay que considerar eso. Pero sabemos que si entramos al campo con fuerza e intensidad somos imparables".

La Champions en Lisboa

"Sabemos el formato y cómo va a ser, lo que nos falta por saber es dónde jugaremos contra el Manchester City. Si tenemos que jugar en Lisboa, lo haremos; y si tenemos que jugar en Manchester, lo mismo. Tenemos tiempo para pensar en la Champions, hay muchos partidos antes y lo importante es nuestra Liga".

¿Cómo está Bale?

"Está contento por volver, igual con unas molestias en la espalda, pero contento. Todo es como siempre, estamos enfocados en lo que es el partido contra el Valencia".

Gareth Bale recibe órdenes de Zinedine Zidane antes de saltar al campo ante el Eibar en el Alfredo Di Stefano REUTERS

Relación con Bale

"Siempre hemos tenido una buena relación. Yo soy el entrenador y Gareth es un jugador importante. Vosotros decís que si no juega es porque no tenemos una buena relación, pero sabemos el jugador que es y no hay un antes y un después de Kiev. No va a cambiar nada lo que pienso de Gareth. Le respeto mucho y lo que decís vosotros no puedo controlarlo. La relación que tengo con él es 'normalísima'".

¿Enfadado tras el Eibar?

"Siempre quiero ver jugar bien a mi equipo. Lo que pasa en el vestuario se queda aquí. Puedo estar contento o enfadado, pero se queda aquí. Lo que puedo decir es que estaba más contento por la primera parte. Punto".

¿Ventaja del Barça por jugar primero?

"Yo creo que hemos hablado de esto ya. Hay un calendario y nosotros nos adaptamos. Lo que te pueda decir no va a cambiar nada. Puedo estar molesto o no, pero es lo que hay. No hay excusas. Tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer y pensar únicamente en eso. Hacer el máximo para hacerlo lo mejor posible cada partido y dejar a un lado lo de fuera".

Hazard y James

"Estoy contento por Eden. Después de mucho tiempo parado, él estaba contento por poder jugar. Este parón le ha servido para volver con nosotros y poder jugar. Eso es bueno y físicamente está bien. Sabemos el jugador que es y luego está la conexión con Karim, sobre eso poco se puede decir, ahí está. ¿James? Sabemos el gran jugador que es, aunque es verdad que últimamente ha jugado menos, pero voy a contar con él y espero que rápidamente. Él entrena bien y vamos a ver cuándo puede volver a jugar. Somos 23 y hay mucho nivel. Jugamos cada dos o tres días y después de estar 60 sin hacerlo es un poco complicado".

Sergio Ramos agradece a Hazard su asistencia en el gol del sevillano REUTERS

Cuatro partidos de noche

"Nosotros vamos a jugar los cuatro siguientes partidos a las 22:00 horas. Y ya está. Nosotros estamos contentos por poder jugar al fútbol. No puedo pensar en si es tarde o en qué pasa por jugar después que el Barcelona. Voy a ser positivo y lo es el poder volver a jugar".

¿Relajación por la entidad del rival?

"No creo. Nosotros sabemos que es una Liga muy competitiva, muy difícil. Incluso contra equipos que están abajo hay que pelear. No estoy molesto con lo que pasó el otro día. Un entrenador, en el momento, es normal... tengo emociones y puedo estar un poco molesto si no salen las cosas. Pero es parte del fútbol. También hay una parte positiva, ganamos, hicimos muy buena primera parte y preparamos bien el partido. Me quedo con esto".

Achraf Hakimi

"Sí, sabemos la temporada que está haciendo. Él necesitaba salir y jugar, hacer muchos partidos y es lo que está haciendo. Nosotros aquí y ellos allí están contentos con Hakimi".

Fase final de la Champions

"Primero haremos nuestro partido contra el City, lo importante es pasar de ronda. Estamos contentos de poder volver a jugar, esa es la verdad. No me parece nada mal esta fórmula de la Champions, pero ante todo tenemos que ganar para poder acceder a esa fase final, me gusta. Me parece bien que se haga en el mismo sitio. Quince días donde pasar muchas cosas".