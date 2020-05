Mbappé lanza otro guiño a Zidane y al Real Madrid: "Es mi modelo a seguir en el fútbol"

Kylian Mbappé ha vuelto a dejar un guiño al Real Madrid en declaraciones al diario Daily Mirror. El francés ha hablado con el tabloide inglés mientras espera la decisión oficial de cuándo comenzará finalmente la próxima temporada de la Ligue-1 después de que la actual se diera por terminada sumando un nuevo título del campeonato liguero francés para su corta pero agraciada carrera.

El delantero francés ha hablado de los modelos a seguir y no tiene ninguna duda sobre cuáles son. "Primero fue Zidane, por todo lo que consiguió con el equipo nacional. Y después Cristiano Ronaldo. Ha ganado muchísimo y sigue siendo un ganador incluso después de tantos éxitos. Han dejado su huella en la historia del fútbol y yo quiero dejar mi propio capítulo en los libros de historia", explicó Mbappé.

Desde hace tiempo el cruce de declaraciones entre jugador y entrenador es habitual. El mismo Zidane reconoció estar "enamorado de Mbappé", mientras que el delantero ha reconocido en más de una ocasión que es uno de sus referentes, por lo que parece una relación destinada a encontrarse en un mismo equipo en algún momento.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG Reuters

Mbappé ha vuelto a recalcar cuáles son sus próximos objetivos. "El año que viene tenemos Eurocopa y queremos salir victoriosos. Mi gran ambición es ganar la Champions League y ser parte del PSG que gane su primera Champions sería muy especial", sentenció el jugador galo. Quizás sea ese el paso antes de coger el puente aéreo París-Madrid.

No se muestra obsesionado con el Balón de Oro y confía que será algo que llegará solo. "Estaría bien ganarlo pero no es algo que me quite el sueño, no creo que tenga que ganarlo esta temporada o la siguiente, no me tengo que poner un límite de tiempo. Siempre pongo al PSG y a la selección como prioridad y si los galardones individuales llegan de mis buenas actuaciones, son un bonus", recalca Mbappé.

