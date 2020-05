Mijatovic: "Lo he dicho millones de veces, mi gol en La Séptima no fue en fuera de juego"

Ya son 22 años los que han pasado de aquella noche en Ámsterdam en la que el Real Madrid volvió a reinar en Europa. Lorenzo Sanz, Jupp Heynckes y, sobre todo, Predrag Mijatovic levantaron La Séptima, la primera Champions League en color en la historia del conjunto blanco. El serbio marcó el único gol de ese partido después del centro de Roberto Carlos. El delantero superó a Angelo Peruzzi y puso el balón donde los dos jugadores del conjunto italiano que estaban debajo de la portería no pudieran despejarlo.

Mijatovic recordó en El Larguero de la Cadena SER la consecución de La Séptima y, sobre todo, ha recalcado que su gol fue legal. "He contestado millones de veces a esto, no fue fuera de juego. Además, a mí en mi país me educaron desde muy pequeño a no reconocer. No fue fuera de juego", repitió el serbio.

Durante la cuarentena por el coronavirus Predrag ha tenido tiempo para revisar el encuentro. "En estos dos meses he visto el gol de La Séptima muchísimas veces, incluso vi el partido entero hace diez días y he disfrutado. Además, me he dado cuenta de que hicimos un gran partido, fuimos muy superiores a la Juve. Me ha gustado mucho un jugador que llevaba el número 8 porque estaba muy motivado", bromeaba el delantero.

También recordó que no había ninguna celebración preparada. "Nosotros en aquella época no estábamos preparados para ganar una Champions, no llevamos champán ni nada y nos sacaron unas botellas del vestuario de la Juve para celebrarlo como Dios manda", explicó Mijatovic.

El recuerdo a Lorenzo Sanz

Además, casi dos meses después del fallecimiento de Lorenzo Sanz, el padre de aquella generación, tuvo buenas palabras para el recuerdo de esa final. "Ese encuentro con Lorenzo Sanz cuando se acerca, me abraza, me da las gracias y yo le recuerdo también que hay una prima extra en el contrato que me tiene que pagar, fue muy bonito", recalcó el serbio.

