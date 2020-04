Haaland responde al interés del Real Madrid: "Significa que has hecho algo bien..."

Erling Haaland es uno de los futbolistas más codiciados del mercado. A su edad, solo tiene 19 años, ha impactado en Europa a base de goles en el RB Salzburgo y en el Borussia Dortmund, al que llegó el pasado mes de enero. El delantero noruego es el hombre de moda y ha hablado en FourFourTwo sobre su tiempo en Alemania y los numerosos rumores que circulan alrededor suya.

Haaland se muestra agradecido por el interés de los grandes clubes de Europa, pero aclara que es feliz en el Dortmund y se siente "como en casa".

"Siempre es agradable cuando los clubes están interesados. Significa que has hecho algo bien", ha señalado sobre los rumores. A Haaland se le ha relacionado con muchos clubes entre los que destaca el Real Madrid. El club blanco quiere un '9' de garantías tras las dudas despertadas por Luka Jovic y el principal objeto de deseo es el ariete noruego.

Achraf, Haaland y Jadon Sancho

Sin embargo, Haaland se confiesa feliz en el Dortmund: "Tuve una muy buena sensación sobre Dortmund desde el primer momento y por eso estoy aquí. Me gustó todo el club, la historia, la gente del club y cómo lo manejan. Decidimos que Dortmund era la mejor opción. Y lo es". "Había visto el muro amarillo antes, pero me mostraron todo lo que los seguidores pueden hacer aquí", añadió sobre la hinchada del club minero.

Como en casa

Señala que su sueño es ganar la Champions con el Dortmund: "Somos capaces de todo. El comienzo aquí ha sido absolutamente fantástico y el club me ha ayudado mucho. No es fácil llegar a un sitio nuevo en medio de la temporada. Ya me siento como en casa".

Sobre su rápido crecimiento, se mostró orgulloso: "No me sorprendió marcar tantos goles, porque he estado haciendo esto toda mi vida. Es lo que quería hacer cuando fuera mayor. Es lo que hago. Siempre supe que sería un buen jugador, pero las cosas han ido rápido. ¡Me gusta esa velocidad!", dijo.

[Más información: El guiño de Haaland a Vinicius en medio de los rumores del interés del Real Madrid]