Las pistas de Haaland sobre su futuro al Real Madrid y sus otros pretendientes

Erling Haaland es uno de los nombres de moda en toda Europa. El delantero noruego es pretendido por clubes por el Real Madrid pese a haber dado el salto a una liga importante hace apenas unos meses. Desde que fichara por el Borussia Dortmund en enero, los rumores han ido en aumento y muchos de ellos colocan al conjunto blanco como el gran interesado en su contratación.

Haaland ha concedido una entrevista en Eurosport Noruega y en ella ha dado alguna pista de los pasos que espera dar en su carrera. ¿Saldrá del Dortmund en verano y fichará por un grande solo unos meses después de cambiar de aires? ¿Permanecerá en el Dortmund para seguir creciendo como su gran figura?

"Antes de elegir a qué club vas a ir tienes que medir lo bueno que eres, lo bueno que es el club, la gente de allí, cómo te cuidan, cómo te ayudan a evolucionar…", dijo Haaland respecto a lo que estudia antes de fichar por un club. Todo eso ha parecido encontrarlo en el Borussia Dortmund.

Achraf, Haaland y Jadon Sancho

La clave de ir al Salzburgo

Haaland añadió: "Hay muchos factores y recuerdo que cuando hablamos de Salzburgo y de diferentes clubes descubrimos muy temprano que Salzburgo era la mejor opción". "Y siempre pensé: 'No puedo sobrevalorarme'. Eso siempre ha sido importante para mí, diciendo: 'Sí, soy bueno, pero hay muchos buenos jugadores', así que siempre ha sido muy importante para mí, no pensar que soy mejor de lo que realmente soy", señaló.

Sobre su carrera, admite también que han habido cosas menos positivas: "Me siento muy bien, ha sido como un sueño, pero también ha habido partidos en el pasado que no han sido tan buenas, o sea que no ha sido todo perfecto". Y añadió: "Hoy estoy muy feliz y todavía tengo muy buenas personas a mi alrededor. Así que puedo decir que esto solo es el comienzo y que hay mucho más por venir"

