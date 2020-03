Así ayuda Zidane a Rodrygo para que triunfe en el Real Madrid

Cada año el portal Goal reconoce al mejor futbolista joven. En estos tiempos sin fútbol y extraños para todo amante de este deporte ha llegado la noticia del ganador de este reconocido galardón. El premio NxGn ha ido a parar a las manos de Rodrygo Goes, quien a sus 19 años -cumplidos el pasado mes de enero- se ha convertido en una de las grandes promesas de este deporte.

El futbolista brasileño siguió el plan Vinicius Júnior. Fue fichado por el Real Madrid para permanecer en su país hasta cumplida la mayoría de edad. Así llegó el pasado verano al Santiago Bernabéu. Y ya entonces dejó claro que estaba encantado de poder crecer en el Castilla si ese era el plan del club. Dicho y hecho. Una toma de contacto con el filial merengue para disfrutar de la primera oportunidad con los 'mayores'.

Desde que se hizo un hueco en el plantel dirigido por Zidane, Rodrygo fue ganándose el favor de sus compañeros y también de la afición. Un inicio de temporada fulgurante con unos estrenos sobresalientes en las distintas competiciones. El brasileño aportaba gol, desborde y calidad, algo que le encumbraron y que llevó una ilusión olvidada a todo el madridismo.

Sergio Ramos y Rodrygo, en un partido del Real Madrid Reuters

"El Real Madrid es como Vila Belmiro -estadio del Santos-, un sueño para mí. Un sueño hecho realidad. Cualquiera que me conozca lo sabe. Mi gran sueño era jugar aquí, siempre veía los partidos", ha asegurado el joven futbolista en declaraciones para DAZN. Unas palabras que no hablan más del sueño de un niño por triunfar en el mejor club del mundo. Un sueño que se está convirtiendo en realidad.

Zidane, maestro y consejero

El 'efecto Rodrygo' se fue diluyendo. Aún es joven y como siempre señala Sergio Ramos: no hay que cargar de piedras las mochilas de los más jóvenes. El ex del Santos fue perdiendo protagonismo con el paso de las semanas, hasta el punto de volver incluso a jugar con el Castilla. Pero eso no es señal de que Zinedine Zidane haya perdido la confianza en él.

El propio jugador ha hablado sobre su relación con Zizou. Cómo le ha aconsejado, le ha ayudado y también le ha reconocido sus buenas actuaciones. "Tengo muy buena relación con él. Me recibió muy bien. Él sabía el momento para meterme en el campo y cómo prepararme para ello. Me ayuda, me aconseja y me dice dónde y cómo mejorar. También destaca lo que hago bien", ha confesado Rodrygo.

Rodrygo celebra su gol ante Osasuna Reuters

Zidane no es amigo de poner todo el peso, la responsabilidad, en los futbolistas más jóvenes. Ya le pasó con otros como Asensio en su día o Vinicius la temporada pasada. Pero se ha visto tanto con uno como con el otro, así como con Fede Valverde que las oportunidades llegan y que cuenta con todos. Rodrygo es uno de los jugadores más prometedores del panorama e incluso el mejor valorado de su generación, la del 2001. Presente y futuro del Real Madrid.

