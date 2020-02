Casemiro: "Si hay un equipo que puede remontar es el Madrid"

El Real Madrid sucumbió ante el Manchester City en un partido loco en el Santiago Bernabéu. Los blancos fueron los primeros en adelantarse en el marcador por medio de Isco tras una gran asistencia de Vinicius Júnior pero el gol de Gabriel Jesús cambió el choque. De Bruyne adelantó a los suyos y pone en dificultades el pase a los cuartos para los blancos.

A pie de campo dejó sus impresiones tras el encuentro un Casemiro que hizo autocrítica por esos quince minutos que acabaron condenando al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, pero también mandó un aviso: esto no ha acabado.

El centrocampista consideró que "la eliminatoria no se se ha ido" y "si hay un equipo que puede remontar es el Madrid". "Hemos tenido 75 minutos espectaculares, y 15 minutos no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ellos han remontado", indicó ante los micrófonos.

Zidane consuela a Sergio Ramos tras su expulsión REUTERS

Casemiro aseguró que "esto no ha acabado pero sabemos que hay mucho trabajo por delante. No hay explicaciones". "No hemos tenido la intensidad en esos 15 minutos. No hemos tenido el control contra un gran rival. Ellos llegan 2 veces y te meten gol. No hay escusa y sabemos que le finde hay un partido complicado", explicó.

El Manchester City es pasado

No obstante, el brasileño quiso resaltar que "el City ya es pasado" y tienen que pensar en el Barcelona. "Creo que son errores que adelante no podemos equivocarnos. 15 minutos que no hemos hecho bien", agregó.

Sobre la expulsión de Sergio Ramos, señaló que el VAR está para eso y si el VAR no lo ha visto, no puede decir nada. "Ahora primero es pensar en el Barcelona. Sabemos que va a ser muy difícil en Inglaterra pero tenemos que pensar primero en el Barça", concluyó.

