Sergio Ramos, dolido por los insultos de El Sadar

Sergio Ramos ayudó al Real Madrid en la remontada en El Sadaro ante el Osasuna para que el equipo blanco sumara una nueva victoria en un 2020 en el que aún no conoce la derrota en Liga. Pero su actuación, su gol y la del equipo entero quedaron en un segundo plano por la polémica que se generó en torno a su figura.

Primero por el hecho de que durante la celebración de su gol vio como le caía un mechero con la intención de que le diera y con la buena suerte de que pasó por su lado, que se sumó a los insultos que tuvo que escuchar en varias fases del encuentro. Pero antes, en una entrada en la que le quita el balón a Rubén García y que, por la inercia de la acción, roza con los tacos en la pierna del jugador de Osasuna.

El jugador, después de pasar por la ducha fría y analizar lo que había sucedido, habría manifestado su desencanto con la situación y lo que se vivió en el campo. Raúl Varela, en El Golazo de la Tarde, explicó que Sergio Ramos estaría dolido por sufrir un trato así en un campo en el que él no se lo esperaba y por el hecho de que siempre tengan más repercusión las polémicas arbitrales que tengan que ver con el equipo blanco por encima de las de otros equipos.

Crítica feroz

"A nadie le gusta que le digan 'Ramos muérete' ni que le insulten", comentaba el periodista de Radio MARCA que también explicaba que Ramos "ha pasado por tres estados, tristeza, incredulidad e indiferencia".

Al jugador, en el momento, le dolió que el estadio le tratase como le trató. No se esperaba unos insultos así por parte de una afición que no tiene una rivalidad enfervorecida contra el Madrid y ante los que, según informa Varela, Ramos cree "que no ha hecho nada malo".

Después pasó al estado de incredulidad porque "no se cree que vaya al estadio que vaya siempre recibe algún tipo de señal de odio". "En el Metropolitano y en el Camp Nou se lo espera, pero en El Sadar cree que no ha hecho nada como para que se metan con él", explicaba el periodista en El Golazo de la Tarde.

Por último, pasó al estado de indiferencia porque "Ramos sigue batiendo récords, marcando goles y al final lo que pasa sobre el campo de forma negativa le entra por un oído y le sale por el otro", concluyó Varela.

Le tachan de duro

Sus entradas siempre son muy comentadas. Esta cuestión, según el presentador de A Diario, ha hecho que tenga "un escudo contra estas críticas". "Haga lo que haga sobre el campo, tiene una imagen de jugador sucio", explicaba Varela apuntando que ya "no se toma en serio lo que digan sobre si tiene una bula porque es el jugador más expulsado de la historia de La Liga".

Además, piensa que hay un doble rasero con el resto de sus compañeros. "No se habla sobre ninguna otra entrada en España que no sean las del Madrid", comentaba Varela en El Golazo de la Tarde.

"La de Valverde a Morata en la Supercopa, el penaltito de Casemiro a Morata en el derbi liguero y la de ayer... Da igual que Sergi Roberto haga lo que haga, la de Nacho Vidal...", explicaba el periodista sobre el pensamiento de Ramos sobre el que también apuntaba que " le molesta por él", si no porque "ensucian la imagen del Real Madrid".



